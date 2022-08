Dee Kosh, Youtuber Asal Singapura Dijatuhi Hukuman Penjara Atas Kasus Pelecehan Seksual

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPORE – Seorang Youtuber asal Singapura bernama Darryl Ian Koshy atau biasa dipanggil Dee Kosh pada hari Jumat (5/8/2022) dijatuhi hukuman penjara selama 32 minggu karena kasus pelecehan seksual yang melibatkan remaja laki-laki.

Dilansir dari Channel News Asia, Selasa (9/8/2022) Dee Kosh memulai kariernya sebagai YouTuber pada tahun 2011. Ketenarannya semakin meningkat ketika dia ditunjuk untuk menjadi disc jockey di sebuah radio.

Konten sandiwara komedi yang dia buat di saluran Youtube miliknya pun berbeda dengan para konten kreator lain, sehingga dapat membantunya mengumpulkan ratusan ribu pelanggan di platform.

Baca juga: Youtuber Terkenal Singapura Dee Kosh Dijebloskan ke Penjara Gara-gara Kasus Pelecehan Seksual

Salah satu videonya yang paling banyak ditonton yakni parodi dari hit Korea Gangnam Style, yang telah ditonton lebih dari 3 juta kali.

Sementara itu, Kosh memulai karir sebagai pembawa acara di sebuah radio untuk segmen "Say It With Music" pada April 2012.

Pada tahun 2014, ia meninggalkan Mediacorp untuk Power 98, sebuah stasiun radio yang dijalankan oleh SAFRA, di mana ia menyelenggarakan acara malamnya sendiri sebagai presenter paruh waktu.

Kasus pelecehan seksual yang melibatkan Kosh mulai terkuak ketika seorang pengguna Instagram memposting tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kosh, dan membagikan tangkapan layar yang berisi pertukaran pesan.

Tanggapan awal Kosh adalah menyangkal semua tuduhan. Salah satu korban bahkan menerima surat pemberitahuan dari pengacara Kosh untuk mencegahnya menerbitkan klaim di platform apa pun.

Beberapa hari kemudian dia menulis catatan permintaan maaf yang panjang dan mengakui ada "kebenaran untuk beberapa hal yang dia katakan saat itu".