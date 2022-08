FBI Gerebek Rumah Donald Trump, Eks Presiden AS Itu Dituduh Hilangkan Dokumen Rahasia

TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah agen federal (FBI) menggeledah kediaman mantan Presiden AS Donald Trump di Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida pada Senin (8/8/2022).

Belum ada keterangan resmi mengenai tujuan FBI melakukan penggerebekan di rumah salah satu pengusaha property terkaya di AS tersebut, namun penyidik yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, ini menjadi bagian dari penyelidikan federal atas tuduhan dia menghapus dokumen rahasia dari Gedung Putih ketika dia meninggalkan kantor.

Dikutip dari USA Today, Trump tidak mengatakan mengapa agen-agen itu tampaknya berada di propertinya di Florida tetapi, dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email, menambahkan bahwa "serangan mendadak di rumah saya ini tidak perlu atau tidak pantas."

Trump sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman karena menghapus catatan kepresidenan dari Gedung Putih dan menyimpannya di Mar-a-Lago hingga satu tahun, pelanggaran hukum yang berpotensi serius jika catatan itu diklasifikasikan. Trump telah mengecam penyelidikan itu, dengan mengatakan bahwa dia berhak mengambil catatan itu.

Baca juga: Donald Trump Sebut Nancy Pelosi Hanya Membuat Masalah

Trump juga mengklaim bahwa agen menggeledah brankasnya, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. "Mereka bahkan membobol brankas saya," katanya dalam pernyataannya.

Trump dan banyak rekannya juga berada di bawah pengawasan FBI, Departemen Kehakiman, Internal Revenue Service dan lembaga federal dan negara bagian lainnya karena dugaan kesalahan selama empat tahun pemerintahannya dan terkait dengan berbagai entitas bisnisnya.

Pejabat penegak hukum federal tidak segera berkomentar apakah agen berada di Mar-a-Lago dan jika demikian, untuk alasan apa.

Pencarian dan kemungkinan penyebabnya

Berdasarkan undang-undang, penggeledahan apa pun perlu disahkan oleh hakim setelah menemukan bukti kemungkinan penyebab bahwa suatu kejahatan telah dilakukan, “dan bahwa ada kemungkinan alasan untuk percaya bahwa bukti kejahatan itu ada di tempat yang akan digeledah,” kata David Kelley, mantan Jaksa AS sementara dan wakil Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York di Manhattan.

“Bahwa seorang hakim membuat temuan kemungkinan penyebab untuk percaya bahwa kejahatan telah dilakukan dan ada bukti itu di brankas Presiden sendiri, maka itu cukup signifikan,” kata Kelley kepada USA TODAY.