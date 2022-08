Kondisi Salman Rushdie setelah Insiden Penikaman: Kemungkinan Buta Sebelah, Saraf di Lengan Putus

AFP/TOLGA AKMEN

Dalam file foto yang diambil pada 13 Oktober 2019, penulis Inggris Salman Rushdie berpose dengan bukunya 'Quichotte' selama sesi pemotretan untuk para penulis yang terpilih untuk Booker Prize for Fiction 2019 di Southbank Center di London. - Salman Rushdie mendapat tikaman saat menjadi pembicara di New York, Jumat (12/8/2022). Ia kemungkinan akan kehilangan satu mata setelah insiden itu. (Photo by Tolga AKMEN / AFP)