Pelaku Penikaman Salman Rushdie Kaget Penulis Novel Ayat-ayat Setan Itu Masih Hidup

Salman Rushdie (kiri), novel The Satanic Verses (tengah), Hadi Matar (kanan). - Hadi Matar adalah pelaku penikaman Salman Rushdie yang terjadi pada Jumat (12/8/2022) di Chautauqua Institution, New York, AS. - Hadi Matar (24) mengaku terkejut saat mendengar kabar Salman Rushdie, penulis novel Ayat-ayat Setan selamat setelah ditikam.