Gebrakan Promosi Indonesia, KBRI Nairobi Gandeng TV Terbaik di Kenya 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) Nairobi melakukan gebrakan promosi secara massif mengenai Indonesia di stasiun televisi terbaik di Kenya, Kenya Television Network (KTN) TV.

Hal ini disampaikan Duta Besar RI untuk Kenya merangkap Uganda, Republik Demokratik Kongo, dan Somalia, serta Wakil Tetap untuk UNEP dan UN-Habitat, Mohamad Hery Saripudin.

Hery mengatakan, KTN TV akan menayangkan secara berseri program mengenai Indonesia dalam berbagai aspek.

Di antaranya kuliner, wawancara government officials, pengusaha serta sightseeing untuk menunjukkan keragaman budaya Indonesia.

“Promosi mengenai Indonesia kali ini merupakan gebrakan perdana KBRI Nairobi yang dilakukan secara visual bekerja sama dengan televisi Kenya,” ujar Dubes Hery dalam keterangannya, Minggu (21/8/2022).

Dubes Hery juga menambahkan bahwa, kegiatan promosi ini menjadi catatan sejarah yang merupakan rangkaian dari berdirinya Kedutaan Besar Kenya di Jakarta yang diresmikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Kenya, Amb. Raychelle Omamo, saat kunjungan kenegaraan 17 Maret 2022.

Tidak hanya itu, serangkaian kerjasama yang sejauh ini telah berhasil ditandatangani melalui tujuh MoU dan menjadi catatan tersendiri bagi hubungan bilateral Indonesia–Kenya yang semakin berkembang dan maju.

Sejauh ini, KTN TV telah menayangkan 2 episode Indonesia dalam program What’s Your Story setiap hari Sabtu pukul 06.00 petang, East African Time.

Baik episode pertama yang bertajuk Inside’s Indonesia Capital City Jakarta: Street Foods, People and all You Need to Know (06/8), maupun episode kedua (20/8) – Indonesia’s Minister of Trade Dr. Zulkifli Hasan Explains The Kenya – Indonesia Trade Relations dapat disaksikan kembali melalui kanal youtube KTN Home.

Tidak luput dalam misi promosi serta diseminasi ini adalah ucapan selamat hari kemerdekaan dari Kuasa Usaha (CDA) Kedubes Kenya di Jakarta, Mr. Onkoba serta wakil dari Kementerian Luar Negeri Kenya, Direktur Jenderal hubungan Bilateral dan Politik, Amb, Moi Lemoshira.

Kedua perwakilan dari government official Kenya tersebut, turut berharap agar perkembangan hubungan bilateral Indonesia – Kenya semakin progresif dengan mempercepat implementasi kerja sama bilateral di berbagai bidang serta tindak lanjutnya.

Pelaksana Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya KBRI Nairobi, Sabriana Jayaputri, yang turut serta dalam mengawal program TV ini berharap bahwasannya promosi virtual ini dapat menarik minat pemuda-pemudi Kenya serta negara akreditasi lainnya di Kawasan Afrika Timur untuk melanjutkan studi melalui berbagai tawaran beasiswa Indonesia yang selama ini rutin disosialisasikan di media sosial KBRI Nairobi.

Tidak hanya itu, diharapkan juga kerjasama kepemudaan serta dalam level people to people contact juga akan semakin meningkat melalui promosi massif ini.