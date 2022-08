Pria Anggota Terakhir Suku Terpencil di Amazon Meninggal, Dijuluki Man of The Hole

TRIBUNNEWS.COM - Seorang pria yang merupakan anggota terakhir sebuah suku terpencil di Brasil meninggal dunia.

Pria yang tidak diketahui namanya itu selama 26 tahun ini hidup dalam isolasi total atau tanpa kontak dengan peradaban luar.

Ia dijuluki Man of The Hole karena kerap menggali lubang yang dalam.

Beberapa dari lubang buatannya digunakan untuk menjebak hewan dan sebagai tempat persembunyian.

Jasad pria itu ditemukan pada 23 Agustus di tempat tidur gantung, yang berada di luar gubuk jeraminya, lapor BBC.

Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya.

Ilustrasi masyarakat adat di Brasil - Masyarakat Mixihatetema menghindari kontak dengan masyarakat luar dan hidup sempurna dalam isolaso di hutan Amazona - Pria anggota terakhir sebuah suku terpencil yang tinggal di hutan Amazon, Brasil meninggal dunia. (Picture: Guilherme Gnipper Trevisan/Hutukara)

Man of The Hole atau yang juga dikenal sebagai Indian of the Hole ini tinggal sendirian di hutan hujan Amazon.

Ia diyakini sebagai anggota terakhir dari sebuah suku terpencil di Brasil.

Enam anggota lainnya dari kelompok adat itu tewas pada tahun 1995.

Kelompok ini tinggal di daerah adat Tanaru di negara bagian Rondônia, yang berbatasan dengan Bolivia.