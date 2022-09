Berita Foto : Reaksi Dunia atas Meninggalnya Ratu Elizabeth II

Pemilik Edmund Fry menyiapkan minuman bunga Elderberry untuk pengunjung di Rose Tree Cottage English Tea Room miliknya di Pasadena, California, setelah kematian Ratu Elizabeth II hari ini pada 8 September 2022. Fry dan istrinya Mary adalah pemilik dan staf di Rose Tree Cottage, didirikan empat puluh tahun yang lalu untuk menghadirkan teh Inggris terbaik, makanan, peringatan kerajaan, porselen, pakaian Barbour, kompor AGA, dan teh sore ke California. - Pengagum kepala takhta Inggris selama lebih dari 70 tahun berkabung atas raja tercinta mereka, yang menjabat terlama dalam sejarah Inggris, memberikan penghormatan dari seluruh dunia. (Photo by Robyn Beck / AFP)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meninggalnya Ratu Elizabeth II pada Kamis 8 September 2022 tidak hanya membuat duka warga Inggris tetapi juga warga dan pemimpin dunia yang ikut menyampaikan duka cita.

Staf dari Departemen Dalam Negeri memasang gambar Ratu Elizabeth di atas meja di mana sebuah buku belasungkawa akan disiapkan untuk anggota masyarakat untuk menulis di Katedral Wellington St Paul setelah kematian Ratu di Wellington pada September 9, 2022. - Ratu Elizabeth II, raja terlama dalam sejarah Inggris dan ikon yang langsung dikenal oleh miliaran orang di seluruh dunia, meninggal di tempat peristirahatannya di Dataran Tinggi Skotlandia pada 8 September 2022. Dia berusia 96 tahun. (Photo by Marty MELVILLE / AFP) (AFP/MARTY MELVILLE)

Berikut foto-foto ucapan belasungkawa dari warga dan pemimpin sejumlah negara yang berhasil diabadikan.

Union Jack dengan Lambang Kerajaan berkibar setengah tiang di gerbang utama kedutaan besar Inggris di Paris dan dua potret Ratu Elizabeth II tergantung di dindingnya setelah pengumuman kematiannya pada 8 September 2022. - Ratu Elizabeth II , raja terlama dalam sejarah Inggris, telah meninggal pada usia 96, Istana Buckingham mengatakan pada 8 September 2022. Putra sulungnya, Charles, 73, segera menggantikannya sebagai raja, menurut protokol berabad-abad, memulai babak baru yang kurang pasti. untuk keluarga kerajaan setelah 70 tahun pemerintahan ratu yang memecahkan rekor. (Photo by Ludovic MARIN / AFP) (AFP/LUDOVIC MARIN)

Presiden AS Joe Biden didampingi Ibu Negara AS Jill Biden menandatangani buku belasungkawa di Kedutaan Besar Inggris di Washington untuk memberikan penghormatan setelah kematian Ratu Inggris Elizabeth II.

Presiden AS Joe Biden menandatangani buku belasungkawa di Kedutaan Besar Inggris di Washington untuk memberikan penghormatan setelah kematian Ratu Inggris Elizabeth II saat Ibu Negara Jill Biden (kanan) dan duta besar Inggris untuk AS Karen Pierce melihat di Washington, DC pada 8 September 2022. (Photo by Mandel NGAN / AFP) (AFP/MANDEL NGAN)

Bendera Kanada berkibar setengah tiang di puncak Menara Perdamaian setelah kematian Ratu Inggris Elizabeth II pada 8 September 2022 di Ottawa.

Bendera Kanada berkibar setengah tiang di puncak Menara Perdamaian setelah kematian Ratu Inggris Elizabeth II pada 8 September 2022 di Ottawa. - Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau memberikan penghormatan kepada Ratu Elizabeth II, dengan mengatakan mendiang kepala negara untuk Inggris dan negara Persemakmuran ini akan selamanya tetap menjadi bagian penting dari sejarah Kanada. (Photo by Dave Chan / AFP) (AFP/DAVE CHAN)

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau memberikan penghormatan kepada Ratu Elizabeth II, dengan mengatakan mendiang kepala negara untuk Inggris dan negara Persemakmuran ini akan selamanya tetap menjadi bagian penting dari sejarah Kanada.

Pelawak Eissa Saddozai (kiri) dan Aidan Osadchuk menempatkan bendera Kanada di tangga depan Komisi Tinggi Inggris setelah kematian Ratu Inggris Elizabeth II 8 September 2022 di Ottawa, Kanada. - Ratu Elizabeth II, raja terlama dalam sejarah Inggris dan ikon yang langsung dikenal oleh miliaran orang di seluruh dunia, telah meninggal pada usia 96, kata Istana Buckingham. (Photo by Dave Chan / AFP) (AFP/DAVE CHAN)

Bendera AS berkibar setengah tiang di US Capitol di Washington, DC dan di Gedung Putih AS. Orang-orang menempatkan karangan bunga pada bendera Inggris di luar Kedutaan Besar Inggris di Washington, DC.

Bendera AS berkibar setengah tiang di US Capitol di Washington, DC, pada 8 September 2022 setelah kematian Ratu Elizabeth II dari Inggris. - Presiden AS Joe Biden memberikan penghormatan kepada mendiang Ratu Inggris Elizabeth sebagai negarawan dengan martabat yang tak tertandingi, dan mengatakan dia berharap dapat bekerja dengan putranya Raja Charles, mengingat persahabatan dekat mereka yang sudah terjalin. (Photo by OLIVIER DOULIERY / AFP) (AFP/OLIVIER DOULIERY)

Seorang pria menurunkan bendera Gedung Putih AS menjadi setengah tiang di Washington, DC, pada 8 September 2022, setelah kematian Ratu Elizabeth II. - Ratu Elizabeth II, raja terlama dalam sejarah Inggris dan ikon yang langsung dikenal oleh miliaran orang di seluruh dunia, telah meninggal pada usia 96, Istana Buckingham mengatakan pada hari Kamis. (Photo by OLIVIER DOULIERY / AFP) (AFP/OLIVIER DOULIERY)

Orang-orang menyalakan lilin dan meletakkan bunga di luar kedutaan Inggris di Oslo setelah pengumuman kematian Ratu Elizabeth II.

Orang-orang menyalakan lilin dan meletakkan bunga di luar kedutaan Inggris di Oslo setelah pengumuman kematian Ratu Elizabeth II, pada 8 September 2022. - Ratu Elizabeth II, raja terlama dalam sejarah Inggris, telah meninggal pada usia 96, Istana Buckingham kata pada 8 September 2022. Putra sulungnya, Charles, 73, langsung menjadi raja, menurut protokol berabad-abad, memulai babak baru yang kurang pasti untuk keluarga kerajaan setelah 70 tahun pemerintahan ratu yang memecahkan rekor. (Photo by Beate Oma Dahle / NTB / AFP) / Norway OUT (AFP/BEATE OMA DAHLE)

