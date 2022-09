Kate Middleton Jadi Orang Pertama yang Dapat Gelar Putri Wales Sejak Sang Mertua Lady Diana Wafat

Ratu Inggris Elizabeth II (Kanan) dan Kate Middleton, The Duchess of Cambridge, saat mengunjungi De Montfort University, di Leicester, Inggris tengah, pada 8 Maret 2012. Kate Middleton akan mendapatkan gelar Putri Wales dan akan menjadi orang pertama yang menggunakan gelar tersebut sejak Diana meninggal.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah Ratu Elizabeth II menghembuskan napas terakhir di usia ke-96 tahun dan putra sulungnya Pangeran Charles naik takhta menjadi 'The King Charles III', gelar Pangeran William dan Kate Middleton pun berubah.

Dikutip dari akun media sosial Kerajaan Inggris, sebelumnya Pangeran William mendapatkan gelar The Duke of Cambridge sedangkan Kate Middleton Ducchess of Cambridge.

Kini Pangeran William dan Kate Middleton bergelar The Duke of Cornwall dan The Ducchess of Cornwall and Cambridge.

Gelar Skotlandia Duke of Rothesay, Earl of Carrick, Baron of Renfrew, Lord of The Isles dan Prince and Great Steweard of Scotland juga akan disematkan kepada Pangeran William.

Kate Middleton juga akan mendapatkan gelar Putri Wales dan akan menjadi orang pertama yang menggunakan gelar tersebut sejak mendiang ibu mertuanya, Diana, yang dikenal sebagai Putri Wales.

Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis saat ini juga resmi berubah gelarnya menjadi Pangeran dan Putri Cornwall dan Cambridge.

Mereka nantinya juga akan menggunakan sebutan 'Wales'.

Sementara itu Charles akan disebut sebagai raja dan Camilla mendapatkan gelar The Queen of Consort.

Namun Camilla tidak akan mendapat gelar Putri Wales.

Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada Kamis (8/9/2022) di usia 96 tahun, mengakhiri 70 tahun pemerintahannya sebagai kepala monarki.