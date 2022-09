Sosok Camilla, Istri Raja Charles III yang Dapat Gelar Permaisuri Bukan Ratu

TRIBUNNEWS.COM - Istri Raja Charles III, Camilla Duchess of Cornwall tidak mendapat gelar Ratu.

Pangeran Charles resmi naik takhta sebagai Raja Charles III, menggantikan Ratu Elizabeth II yang meninggal pada Kamis (8/9/2022) di Skotlandia.

Sesuai wasiat Ratu Elizabeth II dalam sebuah pernyataan yang menandai peringatan 70 tahun aksesi ke takhta awal tahun 2022 ini, Sang Ratu ingin Camilla dikenal sebagai "Permaisuri" ketika Pangeran Charles menjadi raja.

Permaisuri Camilla merupakan istri kedua dari Raja Charles III, setelah bercerai dari Lady Diana Spencer.

Camilla The Duchess of Cornwall adalah putri Mayor Bruce Middleton Hope Shand dan The Hon Rosalind Maud Shand (nee Cubitt).

Ia lahir dengan nama Camilla Rosemary Shand pada 17 Juli 1947 di Rumah Sakit King's College, London, dikutip dari royal.uk.

Camilla memiliki saudara perempuan bernama Annabel Elliot dan seorang kakak bernama Mark Shand yang meninggal pada tahun 2014.

Ia pertama kali bersekolah di Dumbrells School, sebuah sekolah campuran di Sussex, dan kemudian bersekolah di Queen's Gate School di South Kensington.

Dia juga bersekolah di Mon Fertile School di Swiss dan belajar di Institut Britannique di Paris.

Pertemuan dengan Pangeran Charles

Pangeran Charles dan Camilla bertemu dalam pertandingan polo pada tahun 1970. (people.com)

