Elton John Beri Penghormatan kepada Ratu Elizabeth II Melalui Konser Terakhirnya di Toronto

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, DETROIT - Pelantun Rocket Man Elton John memberikan penghormatan kepada mendiang Ratu Elizabeth II melalui konser terakhirnya di Toronto, Kanada.

Pada konser yang diadakan Kamis (8/9/2022) malam itu, penyanyi yang telah berkiprah sejak tahun 1970-an ini mengungkapkan Ratu adalah inspirasinya.

Ia juga menyatakan kesedihan mendalam usai mendengar kabar kepergian sang Ratu.

"Saya 75 (tahun) dan dia telah bersama saya sepanjang hidup saya dan saya merasa sangat sedih bahwa dia tidak akan bersama saya lagi, tapi saya senang dia damai. Saya senang dia beristirahat dan dia pantas mendapatkannya. Dia bekerja sangat keras,” ucap Elton John dalam konsernya tersebut, yang dikutip dari AP News.

Penyanyi sekaligus penulis lagu itu kemudian membawakan lagu "Don't Let the Sun Go Down on Me" yang dirilis pada tahun 1974 silam.

Ratu Elizabeth II meninggal pada Kamis kemarin di kediaman musim panasnya di Skotlandia pada usia 96 tahun.

Elton John dianugerahi gelar bangsawan oleh Ratu pada tahun 1998, atau setahun setelah kematian sahabatnya Putri Diana. Pada tahun 2021, Raja Charles III, yang pada saat itu masih menyandang gelar pangeran, juga melantik musisi ini sebagai anggota Ordo Sahabat Kehormatan.

Pada 31 Agustus lalu, Elton John mengenang kepergian sahabatnya Putri Diana dengan mengunggah foto dirinya dan sang Putri ke akun instagramnya. Diketahui pada tanggal tersebut adalah peringatan kematian Putri Diana yang ke-25 tahun.

Sementara konser John yang diadakan di Rogers Center Toronto selama dua hari itu merupakan bagian dari tur Farewell Yellow Brick Road-nya, yang disebut sebagai tur terakhirnya.