New York, Indonesia Invesment Forum Terus Berjuang Mempromosikan Indonesia Pada Investor Global

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Brian M Oconnor, Principal & Cofunder dari Falcon House Partners menyampaikan “Indonesia sangat penting dalam pengaruh sosial, ekonomi, dan politik dunia”.

Brian menilai Indonesia sebagai the most stable emerging market, stabil dalam pertumbuhan ekonomi, GDP, sistem perbankan yang kuat, inflasi yang terkendali dan sangat penting bagi Amerika dan China.

Thomas J Hayes, Chairman dari Great Hill Capital menekankan “Pertumbuhan Indonesia sangat cepat dan semakin baik dimasa pandemi dan 5-10 tahun kedepan, dengan masyarakat muda yang makin berdedukasi dan dinamis, the future of Indonesia is bright”.

Founder & Chairman Indonesia Investment Forum, Christovita Wiloto mengatakan, "New York, Indonesia Investment Forum By Sectors Series ini diharapkan bisa menyebarkan berita baik tentang Indonesia di mata dunia dan dunia akan memahami dan jatuh cinta kepada Indonesia dan percaya untuk berinvestasi di negeri yang indah ini” ujar Christovita Wiloto.

Mychal Jefferson, Chairman Hamershlag Private menjelaskan, "Indonesia akan menjadi Kekuatan Ekonomi Terbesar ke 4 di dunia berdasarkan geografi, populasi, pilar terpenting yang dimiliki Indonesia adalah lokasi, sumberdaya alam dan sumber daya manusia, terutama generasi muda. Dan kami sebagai investor sangat tertarik untuk ikut berinvestasi di Indonesia".

New York, Indonesia Investment Forum akan fokus membahas kebutuhan investasi persektor industri di Indonesia. Yaitu industri :

1. Infrastruktur

2. Pertanian

3. Manufaktur

4. Properti

5. Perbankan dan Keuangan

6. Kesehatan

7. Pendidikan

8. Pariwisata

9. Logistik

10. Perkebunan dan Kehutanan

11. Satelit dan Telekomunikasi

12. Energi, Minyak dan Gas

13. Mineral dan Batu Bara

14. Perikanan

15. Penerbangan

16. Startup

Dr. Josh Luhukay, Senior Partner Indonesia Investment Forum, menjelaskan uniqueness dari program ini

1. Dilakukan oleh pihak swasta

2. Persektor industri Indonesia

3. Karena persektor konferensi lebih sering dilakukan walaupun dalam format lebih fokus dan mengurangi segala bentuk formalitas

4. Dilakukan di luar negeri, di pusat-pusat investasi global dunia

5. Tidak hanya fokus pada Capital Market, tapi juga NON Capital Market Investors

6. Semua perusahaan, badan atau pemerintah daerah Indonesia bisa ikut serta sebagai Investee.

Hendra Purnama, Direktur Mitratel mengatakan,"Program Infrastruktur Telekomunikasi oleh Mitratel terus bertumbuh dengan kebutuhan jaringan 5G, Smart City dan pengembangan jaringan di Ibukota baru yang memerlukan dana investasi yang besar dengan return paling menarik secara global, kita harus menjelaskan pada dunia, siapa kita, Indonesia ini."

Destiawan Soewardjono, Presiden Direktur Waskita Karya menjelaskan "Kami sebagai salah satu perusahaan infrastruktur terbesar di Indonesia, memiliki daftar panjang dan kebutuhan proyek infrastuktur yang sangat banyak, untuk itu kami siap berkolaborasi kepada para investor untuk datang ke Indonesia membangun 17ribu pulau di Indonesia".