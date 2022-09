Ratu Elizabeth II Mangkat, Penjualan Memorabilia Kerajaan Inggris Naik Pesat

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Pemilik toko online LulaandGray di e-commerce Etsy.com, Laura Sheldon mengaku akhir pekannya disibukkan oleh lusinan pesanan kenang-kenangan Ratu Elizabeth II.

Sheldon merancang suvenir kayu kecil yang diukir dengan mahkota Ratu Elizabeth II beserta nama dan tanggal bertuliskan "1926-2022".

Sementara toko fisik Sheldon berada di Kota Macclesfield, Inggris.

Suvenir buatan tangan tersebut dijual dengan harga 3,90 pound atau 4,56 dolar AS, dan dilengkapi dengan kartu pos Union Jack yang berisi fakta mengenai sang Ratu.

"Saya benar-benar mendesainnya pada Kamis malam, dan mendaftarkannya kemudian. Kami memiliki satu pesanan untuk hampir 180 unit pada hari Minggu yang akan didistribusikan ke seluruh panti jompo di Inggris, dan kami telah memiliki 40 pesanan individu di Etsy dan Amazon untuk mereka sejak Jumat," kata wanita berusia 36 tahun ini, yang dikutip dari Reuters.

Sheldon menyampaikan, suvenir ini bertujuan untuk mengenang kepergian sang Ratu agar sosoknya tetap dapat diingat oleh anak-anak di Inggris.

"Kepergian ratu adalah momen besar dalam sejarah, dan kami membuat kenang-kenangan kecil ini untuk dimasukkan ke dalam kotak memori anak-anak kami ketika mereka tumbuh dewasa," ujarnya.

Memorabilia kerajaan Inggris lainnya juga laris manis, dengan pembeli yang tersebar di platform belanja online seperti Amazon, eBay dan Etsy memborong barang-barang dari mulai T-shirt, mug hingga plakat kayu.

Pada hari ini, Senin (12/9/2022), tiga item teratas yang terjual di Amazon.co.uk adalah dua hiasan dinding berbahan kayu dengan wajah mendiang Ratu di atasnya dan mug Platinum Jubilee seharga 9,90 pound atau 11,56 dolar AS.

Sementara buku paling populer ke-10 di situs tersebut adalah buku anak-anak "Queen Elizabeth: A Platinum Jubilee Celebration" dengan hardcover seberat 9,99 pon, sedangkan "Queen of Our Times: The Life of Elizabeth II" karya Robert Hardman berada di urutan 12.