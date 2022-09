Menlu RI Wakili Presiden Jokowi Terima Penghargaan Global Citizen Award 2022 di New York

Menlu Retno Marsudi mewakili Presiden Joko Widodo menerima penghargaan bergengsi Global Citizen Award oleh lembaga think tank Amerika Serikat, Atlantic Council. Senin (19/09/2022).

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima penghargaan Global Citizen Award 2022 di New York, Amerika Serikat (AS) pada Senin (19/9/2022).

Penghargaan bergengsi Global Citizen Award diberikan oleh lembaga think tank Amerika Serikat, Atlantic Council atas kepemimpinannya sebagai Presidensi G20.

“Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh rakyat Indonesia," kata Presiden Jokowi lewat tayangan video.

Penghargaan tersebut diberikan juga atas upaya dalam menjembatani dampak perang di Ukraina dan dukungan luas untuk memajukan pemenuhan hak asasi manusia, demokrasi dan arsitektur kesehatan global yang lebih baik.

Sepak terjang Presiden RI diperkenalkan dihadapan sekitar 600 hadirin, yang terdiri dari tokoh-tokoh kalangan usaha dan masyarakat sipil AS dan internasional serta wakil Pemerintah negara-negara sahabat.

Executive Chairman WEF, Klaus Schwab memperkenalkan Jokowi yang memulai karirnya sebagai pelaku bisnis, lalu menjadi walikota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Presiden Akan Terima Penghargaan Global Citizen Award 2022 Berkat Kunjungi Moskow dan Kiev

Schwab mengatakan presidensi Indonesia di G20 terjadi pada saat dunia dihadapkan oleh tantangan multidimensi.

Oleh karena itu diperlukan pemimpin yang memiliki kemampuan luar biasa dan pemimpin yang mengingingkan kepercayaan dari semua pihak.

"Presiden Jokowi bukan hanya pemimpin rakyat Indonesia, tapi pemimpin yang memiliki visi global, mempromosikan perdamaian dan kemakmuran dunia," kata Klaus Schwab.

Sementarai itu, Menlu Retno yang menerima secara langsung penghargaan untuk Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa presiden merupakan wujud semangat Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia.

“Presiden Joko Widodo adalah perwujudan dari semangat yang Indonesia ingin proyeksikan kepada dunia, yaitu paradigma kolaborasi, pembangun jembatan (bridge-builder) dan menjadi bagian dari solusi," ujar Retno.

Acara penganugerahan Global Citizen Award merupakan acara tahunan yang diselenggarakan Atlantic Council di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York.

Penghargaan diberikan bagi para tokoh yang dipandang memberikan kontribusi nyata bagi dunia.

Sejumlah tokoh dunia yang pernah mendapat penghargaan tersebut termasuk mendiang Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte.

Selain kepada Presiden RI, penghargaan Global Citizen Award tahun 2022 juga dianugerahkan kepada Presiden Finlandia Sauli Niinistö, Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson, CEO Google dan Alphabet Sundar Pichai, serta aktor dan UNESCO Special Envoy for Peace and Reconciliation Forest Whittaker.