Badai Ian Kategori 4 Mengarah ke Florida, Pusat Badai Nasional: Kondisi Memburuk dengan Cepat

Selebaran / NOAA/GOES / AFP

Gambar selebaran satelit Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA) ini menunjukkan Badai Ian tropis di atas Kuba, pada 27 September 2022 pukul 11:51 UTC. Ian mendarat di Kuba barat Selasa pagi, dengan badai mendorong evakuasi massal dan kekhawatiran itu akan membawa kehancuran luas saat menuju negara bagian Florida, AS. Pusat Badai Nasional AS (NHC) mengatakan Ian mendarat di barat daya kota La Coloma sekitar pukul 04:30 waktu setempat (0830 GMT). Badai itu mengemas angin berkelanjutan maksimum 125 mil (205 kilometer) per jam, kata NHC, menjadikannya badai Kategori 3 pada skala Saffir-Simpson. - Badai Ian yang tercatat sebagai Badai Kategori 4 kini mengarah ke Florida setelah menghancurkan Kuba. Kondisi memburuk dengan cepat.