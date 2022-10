Dubes Indonesia Fadjroel Bertemu Putin dan Erdogan di KTT CICA di Kazakhstan

dok KBRI Nur Sultan

Dubes Fadjroel Rachman bersama beberapa pemimpin dunia yang menjadi ketua delegasi, seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, dan pemimpin lainnya menghadiri The sixth summit of the Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA), yang berlangsung pada tanggal 12-13 Oktober 2022 di Astana, Kazakhstan.