UPDATE Perang Rusia-Ukraina Hari ke-243: Situasi Menegangkan di Kherson yang Dikuasai Rusia

Berikut ini serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-243 pada Senin (24/10/2022), dikutip dari The Guardian.

Warga sipil Kherson yang dikuasai Rusia diminta melarikan diri

Rusia mendesak lebih banyak warga sipil di Kherson yang dikuasai untuk melarikan diri.

Seruan eksodus itu datang sebagai bentuk antisipasi atas serangan balasan Ukraina.

Pihak berwenang Rusia mengatakan kepada penduduk untuk mengemas dokumen, uang, barang berharga, dan pakaian.

"Situasi ke depannya menegangkan," kata pejabat berwenang.

Pada Minggu (23/10/2022) dilaporkan jumlah warga sipil yang mencoba melarikan diri meningkat tajam.

Kantor berita Interfac melaporkan sekitar 25.000 orang telah dievakuasi sejak Selasa (18/10/2022).

Cengkeraman Rusia terhadap Kherson makin rapuh

Cengkeraman Rusia terhadap Kherson tampak semakin rapuh.

Institute for the Study of War Amerika Serikat (AS) menyebut seruan agar warga sipil melarikan diri menunjukkan Kremlin berusaha mengurangi populasi untuk merusak kelangsungan hidup sosial dan ekonomi jangka panjang.

Bom rakitan tewaskan 1 orang di Kherson

Foto ini diambil di Zelenodolsk, Ukraina selatan, pada 27 September 2022, menunjukkan penyimpanan sepeda milik orang-orang yang melarikan diri dari wilayah Kherson, di tengah invasi Rusia ke Ukraina. - Pihak berwenang Rusia mengatakan pada penduduk untuk mengemas dokumen, uang, barang berharga, dan pakaian karena situasi ke depannya akan menegangkan. (Photo by Genya SAVILOV / AFP) (AFP/GENYA SAVILOV)

Satu orang tewas oleh bom rakitan di kota Kherson, Ukraina selatan pada Minggu (23/10/2022), menurut pihak berwenang yang ditempatkan Rusia di wilayah tersebut.

“Sebuah alat peledak rakitan, yang dipasang di tiang jalan dan diledakkan dari jarak jauh, membunuh seorang warga sipil dari Kherson,” tulis pejabat lokal pro-Rusia Kirill Stremousov di media sosial.