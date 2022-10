Barat Sebut Struktur Wagner Sudah Menyamai Angkatan Perang Rusia, Bisa Picu Perebutan Kekuasaan

TRIBUNNEWS.COM – Persiapan paramiliter bentukan ‘Koki Putin' untuk berperang di Ukraina diprediksi justru menimbulkan ancaman bagi pemerintahan Vladimir Putin.

Institute for the Study of War (ISW), sebuah think tank pertahanan dan urusan luar negeri AS menyebut, sang “Koki Putin”, Yevgeny Prigozhin mensponsori pembentukan batalion sukarelawan yang direkrut oleh tokoh militer Rusia dan mantan perwira Federal Security Service (FSB) Igor Girkin.

Girkin, seorang ultra-nasionalis, digambarkan sebagai "pengkritik keras komando militer Rusia yang lebih tinggi."

Dia dilaporkan ingin membentuk kelompok sukarelawannya sendiri tetapi tidak dapat melakukannya karena pembatasan birokrasi, sementara Prigozhin telah menikmati lebih banyak kekuasaan atas geng tentara bayarannya yang terkenal, yang dikenal sebagai Grup Wagner. Sekarang tampaknya kedua pria itu bergabung.

ISW telah menganalisis invasi Rusia ke Ukraina sejak dimulai pada Februari. Ini merilis laporan panjang pada hari Senin tentang perselisihan militer terbaru dan kemungkinan perebutan kekuasaan yang mungkin muncul di dalam Kremlin.

"Prigozhin terus memperoleh kekuasaan dan sedang menyiapkan struktur militer yang sejajar dengan Angkatan Bersenjata Rusia, yang mungkin menjadi ancaman bagi pemerintahan Putin—setidaknya dalam ruang informasi," tulis analis ISW.

"Milbloggers [Rusia] juga mencatat bahwa kolaborasi Prigozhin-Girkin kemungkinan membuat konstituen nasionalis besar dapat diakses oleh Prigozhin untuk mendukung tujuan maksimalnya untuk perang di Ukraina," sebut ISW.

Ini berarti bahwa Prigozhin secara efektif membangun "konstituen" pendukung dan kekuatan tempurnya sendiri yang tidak berada di bawah kendali langsung militer Rusia atau Kementerian Pertahanan.

Prigozhin disebut memegang posisi unik yang menguntungkan dalam struktur negara Rusia dan ruang informasi yang memungkinkan dia untuk memperluas konstituennya di Rusia lebih mudah daripada komando militer tinggi Rusia yang dipermalukan.

Prigozhin dapat dengan bebas mempromosikan dirinya dan pasukannya sambil mengkritik pejabat Kremlin atau Angkatan Bersenjata Rusia tanpa takut akan penolakan.

“Putin bergantung pada pasukan Wagner di Bakhmut dan kemungkinan berusaha menenangkan Prigozhin meskipun faktanya Prigozhin merusak militer konvensional Rusia.

Prigozhin, misalnya, dengan sinis menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa dia sedang membangun 'Jalur Wagner' dalam upaya untuk membuat Angkatan Bersenjata Rusia yang 'bersembunyi di belakang punggung Wagner' merasa aman."

Prigozhin, yang sering mengkritik militer Rusia dalam wawancara, dapat menjangkau audiens melalui berbagai saluran media sosial Telegram yang berafiliasi dengan Wagner, yang tidak dapat diakses oleh Kementerian Pertahanan Rusia.

Dan karena Prigozhin tidak memegang tanggung jawab resmi, itu berarti dia bebas mengkritik pihak berwenang "tanpa takut siapa pun dapat menunjukkan sesuatu yang secara khusus menjadi tanggung jawab dia yang gagal dia capai," tambah ISW.