Presiden Yoon Suk-Yeol Tetapkan Masa Berkabung Tragedi Itaewon, Sejumlah Acara dan Konser Dibatalkan 

TRIBUNNEWS.COM, SEOUL -- Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengumumkan masa berkabung nasional pasca tragedi pesta Halloween di Itaewon.

Sejumlah beberapa program TV dan acara besar juga turut dibatalkan.

Dilansir allkpop, Korea Selatan membatalkan dan menunda acara besar saat negara tersebut memasuki masa berkabung.

Pada tanggal 30 Oktober, pagi setelah kejadian tersebut, Presiden Yoon Seok Yeol mengadakan konferensi pers di Kantor Kepresidenan Yongsan, di mana ia mengumumkan wacana publik darurat terkait dengan tragedi Itaewon dan menyatakan masa berkabung nasional – mulai hari itu dan berlanjut sampai 5 November.

Sebagai tanggapan, industri hiburan mulai membatalkan atau menunda berbagai program dan acara. Di antara acara yang dibatalkan, SBS telah membatalkan episode 'Inkigayo', 'Animal Farm', dan 'Running Man' hari ini.

Juga tvN telah membatalkan episode 'Comedy Big League' dan 'The Game Caterers 2,' KBS telah membatalkan '1 Night, 2 Days' dan 'Boss in the Mirror', dan MBC telah membatalkan episode 'King of Masked Singer' hari ini.

Beberapa acara musik, termasuk 'Halloween Strike Music Festival 2022' dan 'Busan One Asia Festival 2022', juga telah dibatalkan.

Perayaan Halloween yang diselenggarakan juga telah dibatalkan di taman hiburan Everland serta distrik perayaan Halloween yang populer seperti Hongdae.

Seperti diberitakan sebelumnya, lebih dari 100.000 orang berkumpul di distrik Itaewon pada 29 Oktober untuk merayakan Halloween.

Namun naas, kejadian mencekam terjadi pada malam itu.

Ratusan orang meninggal dunia dan ratusan lain luka-luka, karena berhimpitan dalam gang kecil.

Mereka kehabisan nafas, karena terinjak-injak serta mengalami henti jantung karena padatnya kerumunan.