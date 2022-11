Presiden Xi Jinping Dipastikan Bertemu Joe Biden di KTT G20 Bali Pekan Depan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden China Xi Jinping dipastikan menghadiri KTT G20 di Bali Indonesia 15-16 November 2022.

Kementerian Luar Negeri China pada Jumat (11/11/2022) menegaskan Xi Jinping bakal berada di Bali pada 14-17 November 2022.

Kemudian setelah itu melawat ke Thailand tanggal 17-19 November 2022 untuk menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).

Juru bicara Kemlu China Zhao Lijian dalam konferensi pers reguler mengatakan Xi Jinping akan bertemu sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan di sela KTT G20 di Bali.

Diantaranya akan bertemu langsung dengan Presiden AS Joe Biden dan Presiden Perancis Emmanuel Macron.

Xi Jinping juga akan bertemu Ketua Uni Afrika sekaligus Presiden Senegal Macky Sall dan Presiden Argentina Alberto Fernandez.

Dikutip dari Reuters, Macky Sall dipastikan hadiri KTT G20 Bali sebagai undangan sebab Senegal bukan anggota G20.

AS dan China memiliki hubungan investasi dan perdagangan yang besar, tetapi juga saling berebut pengaruh militer serta diplomatik, terutama di kawasan Asia-Pasifik.

G20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.

G20 merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia, dengan komposisi anggotanya mencakup 80 persen PDB dunia, 75 persen ekspor global, dan 60 persen populasi global.

Anggota-anggota G20 terdiri atas 19 negara dan 1 kawasan sehingga total 20 yaitu Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Presiden Jokowi mengatakan akan hadir 17 kepala negara dan kepala pemerintahan Anggota G20 di Bali.

Selain Anggota G20, sejumlah kepala negara lain di luar Anggota G20 akan hadir sebagai undangan.

Yakni Belanda, Fiji, Kamboja, Rwanda, Selandia Baru, Senegal, Singapura, Spanyol, Swiss, dan Uni Emirat Arab.

Plus tambahan 10 undangan VVIP yakni Presiden Zambia, Presiden Angola, Presiden Sudan Selatan, PM Denmark, Ratu Maxima, Presiden FIFA, Presiden IOC, Atlantik Council, Elon Musk, dan Wolrd Economic Forum.

Sementara organisasi internasional yang diundang hadir ke KTT G20 Bali antara lain Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), International Trade Centre (ITC), Organization of Economic Co-operation and Development (OECD), The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP PBB), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD PBB), World Bank Group World Trade Organization (WTO), dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

Sumber: Reuters/AFP/Kompas.com