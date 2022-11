Pengisi Suara Batman Kevin Conroy Meninggal, Mark Hamill hingga Tara Strong Sampaikan Belasungkawa

TRIBUNNEWS.COM - Ucapan belasungkawa kepada Kevin Conroy mengalir dari rekan-rekannya, mulai dari Mark Hamill, Diane Pershing higga Tara Strong, ITV melaporkan.

Kevin Conroy terkenal sebagai pengisi suara serial kartun Batman.

Ia meninggal pada hari Kamis (10/11/2022) di usia 66 akibat kanker, menurut sebuah pernyataan yang diberikan oleh DC Entertainment.

Aktor panggung, film dan televisi itu menjadi suara Batman dalam 60 produksi berbeda dari September 1992 dan seterusnya.

Projek itu termasuk 15 film seperti Batman: Mask of the Phantasm dan 15 serial animasi, seperti Batman: The Animated Series.

Semua itu mencakup hampir 400 episode dan lebih dari 100 jam televisi, serta video game.

Baca juga: Kevin Conroy, Pengisi Suara Karakter Batman Meninggal Dunia di Usia 66 Tahun

Kevin Conroy juga pernah menjadi bintang tamu di Cheers, Murphy Brown, Spenser: For Hire dan Matlock.

Mark Hamill, yang memerankan musuh Batman, Joker, mengatakan dalam sebuah pernyataan:

"Dia adalah salah satu orang favorit saya di planet ini, dan saya mencintainya seperti saudara laki-laki."

"Dia benar-benar peduli pada orang-orang di sekitarnya – kesopanannya terpancar melalui semua yang dia lakukan."

"Setiap kali saya melihatnya atau berbicara dengannya, semangat saya meningkat."

postingan Mark Hamill (Screenshot Twitter)

Baca juga: Profil Kevin Conroy, Pengisi Suara Animasi Batman yang Meninggal Dunia karena Kanker

Aktor berusia 71 tahun itu, yang terkenal karena perannya sebagai Luke Skywalker dalam serial film Star Wars, menambahkan:

"Selama beberapa generasi, dia telah menjadi Batman."

"Itu adalah salah satu skenario sempurna di mana mereka mendapatkan pria yang tepat untuk bagian yang tepat, dan dunia menjadi lebih baik karenanya."