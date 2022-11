Joe Biden Sebut Ledakan di Polandia Disebabkan Rudal Ukraina, Rusia Ungkap Hasil Identifikasi

AFP/SAUL LOEB

Presiden AS Joe Biden menghadiri pertemuan darurat untuk membahas serangan rudal di wilayah Polandia dekat perbatasan dengan Ukraina dengan anggota G7 di sela-sela KTT para pemimpin G20 di Nusa Dua, di pulau resor Indonesia Bali pada 16 November , 2022. - Presiden AS, Joe Biden mengatakan ledakan di Polandia disebabkan rudal milik Ukraina. (Photo by SAUL LOEB / AFP)