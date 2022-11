AS Salahkan Rusia atas Serangan Rudal di Polandia meski Belum Tentu Moskow Pelakunya

TIMOTHY A. CLARY / AFP

Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield (tengah), berbicara selama pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, di New York pada 11 Maret 2022. - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyalahkan Rusia atas serangan rudal di Polandia.