Buntut Youtuber Inggris Mahyar Tousi Hina Batik, Kena Sentil Robby Purba hingga Wamenparekraf RI

TRIBUNNEWS.COM - Mahyar Tousi, seorang youtuber hingga pegiat media sosial di Inggris dianggap telah menghina budaya khas Indonesia yakni batik.

Hal tersebut dilakukan lewat cuitan di akun twitternya, @MahyarTousi, di mana dirinya mengomentari pakaian batik yang dikenakan beberapa tokoh di presiden G20 di Bali.

Dalam gambar yang dikomentari Mahyar Tousi, tampak Menteri Perdagangan Indonesia Zulkifli Hasan, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, dan pendiri World Economic Forum (WEF) Klaus Martin Schwab.

Mahyar Tousi mempertanyakan dengan kalimat yang dianggap menghina terkait pakaian batik tersebut.

Namun, unggahan di twitternya itu kini telah dihapus, dan berganti dengan klarifikasi serta permintaan maaf.

Buntut dari aksinya tersebut kini seluruh sosial media Mahyar Tousi dibanjiri kritik tajam dari warganet, terutama warganet Indonesia.

Di antaranya lewat akun instagramnya, @mahyar_tousi, tampak warganet mengeluarkan peringatan keras padanya.

Bahkan kalangan artis, politisi, hingga pejabat di Indonesia menuangkan komentarnya di akun instagram Mahyar Tousi.

Tampak artis Robby Purba, yang menuliskan,"READ MORE ijot!," lewat akunnya @robbypurba.

Kemudian Adipati Dolken yang menuliskan,"Lack of knowledge makes you lost buddy.. if you wanna mock one nation atleast read some books or maybe download google," tulisnya lewat akun instagramnya @adipati.

Ada juga eks politisi Niluh Djelantik yang menuliskan,"Ampun udah 2,000 komen, Yuk berikan penjelasan mengenai kekayaan budaya dan adat istiadat Indonesia, dari ikat, tenun hingga batik dan berbagai kerajinan tangan lainnya. Sampaikan dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang ya kesayangan. Kita adalah anak bangsa yang sopan dan elegan #kaburrrrrr," lewat akun instagramnya @niluhdjelantik.

Dan ada juga Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo, yang memberikan komentar,"Think before you tweet!," lewat akun instagramnya @angelatanoesoedibjo.

Youtuber Inggris, Mahyar Tousi dibanjiri kecaman usai melontarkan sebuah cuitan yang dianggap merendahkan batik Indonesia. (Twitter Mahyar Tousi)

Minta maaf

Mahyar Tousi akhirnya meminta maaf.

