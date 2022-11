Video Presiden China Xi Jinping Abaikan Permintaan Jabat Tangan PM Thailand di KTT APEC

TRIBUNNEWS.COM, THAILAND - Muncul sebuah video yang dimbil dalam KTT APEC 2022 yang digelar di Bangkok Thailand.

Saat itu Perdana Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan-o-Cha tengah menyambut kehadiran Presiden Xi Jinping pada 17 November di acara KTT APEC 2022.

Prayuth Chan-o-Cha mengulurkan tangan pertanda jabatan tangan persahabatan.

Namun Xi Jinping tidak membalas jabatan tangan itu.

Xi hanya memberikan balasan berupa anggukan kepala yang akhirnya membuat PM Thailand selaku tuan rumah penyelenggara menjadi serba salah dan malu, yang kemudian menutupi kondisi tersebut dengan mengelus hidung sendiri.

Dikutip dari Radio Taiwan Internasional/RTI, setelah vakum empat tahun akhirnya pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) digelar di Bangkok untuk pertama kalinya pasca pandemi COVID-19.

Namun RTI menulis momen tersebut memalukan bagi PM Thailand Prayut Chan-o-cha, yang bertanggung jawab selaku tuan rumah pelaksana ajang akbar APEC 2022 di dalam resepsi malam penyambutan acara tersebut.

Mathias Peer, salah seorang reporter dari media "Business Daily" Jerman (Handelsblatt) mengunggah video yang dimaksudkan di akun Twitter-nya.

Dalam video menunjukkan bahwa PM Thailand Prayut Chan-o-cha dan istrinya berdiri di depan papan biru dengan kata-kata "APEC Economic Leaders Week" pada malam hari pertemuan yang digelar pada tanggal 17 November untuk menyambut Xi Jinping dan istrinya.

Usai melakukan acara foto bersama, PM Thailand Prayut Chan-o-cha berbalik dan membungkuk ke arah Presiden Daratan Tiongkok Xi Jinping, yang kebetulan berada di bagian sebelah kanan dan mengulurkan tangan kanannya, dengan niat untuk memberikan jabatan tangan pertanda persahabatan sebagaimana yang biasanya dilakukan oleh para pejabat negara saat menerima kunjungan tamu kenegaraan.

Namun sangat teramat disayangkan, Presiden Daratan Tiongkok Xi Jinping tidak memberikan tanggapan serupa yakni uluran tangan sebagaimana yang akan dilakukan oleh tamu yang berkunjung.

Namun hanya mengangguk kepala semata, dimana selanjutnya ia dan istrinya Peng Liyuan segera berjalan keluar dari area resepsionis, meninggalkan PM Thailand Prayut Chan-o-cha yang tampak masih terkejut dengan reaksi Xi Jinping.

Untuk sesaat, PM Thailand Prayut Chan-o-cha tampak sedikit kewalahan, ia juga berusaha untuk segera memalingkan wajahnya, menggumamkan sesuatu, menyentuh hidungnya lagi, lalu meninggalkan area resepsionis ditemani oleh bimbingan istrinya.

Kondisi seperti yang terlihat dalam video yang sempat diambil oleh pihak media internasional, Mathia Peer memberikan judul video rekaman tersebut sebagai “Awkward moment during a welcome reception at #APEC2022THAILAND”.

Sebelumnya Video dengan PM Kanada

Sebelumnya rekaman video Xi Jinping dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau viral saat menghadiri KTT G20 pada tanggal 16 November, yang digelar di Bali Indonesia.

Video itu viral dan memicu dunia internasional.

Pasalnya, Xi Jinping berdiri sangat dekat dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau saat itu, ketika berbicara melalui seorang penerjemah.

Xi Jinping saat bertatap muka dengan Trudeau langsung memberikan tuduhan dengan nada emosi, dengan menuding Trudeau tidak selayaknya membocorkan isi percakapan tertutup antara ke belah pihak di sela-sela kegiatan KTT G20, dan bahkan terlihat mimik emosi dalam wajah Xi Jinping, dimana selama ini sangat langka dijumpai dalam kegiatan publik seperti KTT G20.