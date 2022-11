Mantan Presiden Jiang Zemin yang Pimpin China Jadi Negara Adidaya Meninggal Dunia

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Presiden China Jiang Zemin meninggal dunia pada usia 96 tahun.

Jiang Zemin, dikenal sebagai pemimpin komunis Tiongkok yang membuka jalan bagi kebangkitan China sebagai negara adidaya global.

Jiang Zemin meninggal di Shanghai pada Rabu (30/11/2022) pukul 12.13 karena leukemia dan kegagalan organ multipel.

Dia meninggalkan seorang istri, dua putra dan dua cucu.

"Kematian Kamerad Jiang Zemin merupakan kerugian yang tak terhitung bagi Partai kami dan militer kami dan orang-orang kami dari semua kelompok etnis," kata kantor berita resmi Xinhua, menerbitkan surat kepada rakyat China oleh Komite Sentral Partai Komunis China (CPC), Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat China (RRC), Dewan Negara RRC, Komite Nasional Partai Rakyat China Konferensi Konsultatif Politik, dan Komisi Militer Pusat BPK dan RRC.

Surat itu menulis "Kamerad kita tercinta Jiang Zemin" sebagai pemimpin luar biasa dengan prestise tinggi, seorang Marxis yang hebat, negarawan, ahli strategi militer dan diplomat, dan pejuang komunis yang telah lama teruji.

Dikutip dari CNN, setelah dijauhi oleh Barat setelah Pembantaian Lapangan Tiananmen 1989, China dengan Jiang Zemin sebagai pemimpin utamanya berhasil mengintegrasikan kembali negara ke dalam komunitas internasional dengan mendapatkan kembali kedaulatan atas Hong Kong.

Selain itu, China memenangkan tawaran untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2008 di Beijing dan bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia.

"Itu mungkin merupakan katalis kunci untuk lonjakan pertumbuhan besar dari pertumbuhan dua digit selama satu dekade atau lebih karena integrasi itu," kata Robert Lawrence Kuhn, penulis biografi The Man Who Changed China: The Life and Warisan Jiang Zemin.

"Dalam hal lintasan ekonomi yang telah ditetapkan, sangat jelas bagi saya itu ditetapkan selama waktu itu, dan menjadi tidak dapat diubah menjelang akhir masa jabatannya."

Namun, banyak pengamat juga melihat pemerintahan Jiang Zemin telah menabur benih korupsi yang meluas.

Dia menggembar-gemborkan manfaat dari setiap orang menghasilkan uang secara diam-diam di tengah penekanan yang terus berlanjut pada aturan satu partai alih-alih reformasi politik.

Awalnya dianggap sebagai tokoh transisi, Jiang Zemin yang relatif tidak dikenal dipilih pada 1989 oleh pemimpin tertinggi saat itu Deng Xiaoping untuk memimpin partai setelah penindasan militer berdarah terhadap gerakan pro-demokrasi nasional pada tahun yang sama menyebabkan penggulingan Zhao Ziyang, pemimpin sebelumnya.

"Jiang adalah sosok yang kontradiktif dan pemimpin yang tidak disengaja," kata Pin Ho, pendiri dan CEO Mirror Media Group, penerbit buku dan situs web berbahasa Mandarin berpengaruh yang berbasis di New York tentang politik Tiongkok.