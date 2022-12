Israel akan Deportasi Pengacara Palestina Salah Hammouri dari Yerusalem ke Prancis

ABBAS MOMANI/AFP

Salah Hammouri, pengacara Prancis-Palestina dan peneliti lapangan di LSM Palestina "Addameer (Conscience) for Prisoner Support and Human Rights", yang mendukung tahanan politik yang ditahan di Israel dan di penjara Palestina, dan pengguna salah satu dari enam perangkat yang dilaporkan diretas dengan NSO Group Spyware Pegasus, melihat ke kantor Pusat Hukum Internasional Terapan al-Haq di Ramallah di Tepi Barat yang diduduki pada 8 November 2021. Investigasi oleh kelompok hak asasi Eropa yang diterbitkan pada 8 November menemukan bahwa spyware Pegasus buatan Israel digunakan meretas telepon staf kelompok masyarakat sipil Palestina yang menjadi sasaran Israel. Pengungkapan oleh Frontline Defenders -- dikonfirmasi oleh Amnesty International dan University of Toronto'