Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy Jadi Person of The Year 2022 Versi Majalah Time

TRIBUNNEWS.COM, KYIV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dianugerahi penghargaan tahunan majalah Time sebagai Person of The Year 2022.

Melansir dari Sky News, penghargaan tahunan yang diberikan editor majalah Amerika Serikat tersebut diberikan kepada seseorang yang dinilai memiliki pengaruh secara global selama 12 bulan terakhir.

Majalah Time sebelumnya mengatakan, Person of the Year diberikan kepada seseorang "yang paling mempengaruhi berita atau hidup kita, menjadi lebih baik, atau lebih buruk".

Zelenskyy telah memimpin negaranya melalui perang dengan Rusia menyusul invasi Moskow ke Ukraina pada 24 Februari.

Meskipun ada seruan internasional agar pria berusia 44 tahun itu dan keluarganya dievakuasi ke lokasi yang lebih aman selama hari-hari awal invasi, Zelenskyy tetap tinggal di Kyiv dengan pasukan pertahanannya.

Zelenskyy mengatakan dia "tidak bersembunyi" dan "tidak takut pada siapa pun" saat dia memimpin bangsanya menghadapi invasi Rusia.

Zelenskyy lahir pada 1978 di Kryvyi Rih, kota terbesar di Ukraina tengah yang berbahasa Rusia. Dia berusia 12 tahun ketika Uni Soviet bubar dan Ukraina memperoleh kemerdekaannya.

Mantan komedian dan aktor itu mengejutkan dunia ketika memenangkan pemilihan presiden 2019 dengan perolehan 73 persen suara di putaran kedua atas kandidat lainnya Petro Poroshenko.

Wartawan Time, Simon Shuster, mengatakan "keberhasilan presiden sebagai pemimpin masa perang bergantung pada fakta bahwa keberanian itu menular" dan "menyebar melalui kepemimpinan politik Ukraina pada hari-hari pertama invasi".

Sementara Zelenskyy mengaku kepada majalah Time, "Saya belum menyelesaikan tindakan besar dan penting ini untuk negara kita. Belum."

Kandidat Person of The Year 2022: Xi Jinping dan Liz Cheney

Ada beberapa kandidat yang dipertimbangkan menerima Person of The Year tahun ini, termasuk pemimpin China Xi Jinping, politisi Amerika Serikat Liz Cheney, dan dermawan sekaligus miliarder MacKenzie Scott.

CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk, yang sekarang menjadi pemilik Twitter telah menerima gelar ini pada tahun lalu.

Penerima gelar ini lainnya termasuk mantan Kanselir Jerman Angela Merkel pada 2015, mantan Presiden AS Donald Trump pada 2016, aktivis lingkungan muda Greta Thunberg pada 2019, dan Joe Biden bersama Kamala Harris pada 2020.

Aktris Michelle Yeoh dinobatkan sebagai Icon of The Year 2022 saat majalah tersebut merayakan 40 tahun karir Yeoh, termasuk film yang dibintanginya tahun ini Everything Everywhere All at Once yang diperkirakan menjadi favorit Oscar.

Tradisi tahunan Person of The Year dimulai pada 1927 ketika penerbang AS Charles Lindbergh diberi gelar tersebut setelah melakukan penerbangan transatlantik nonstop solo pertama dari New York ke Paris.

Namun, gelar ini juga dapat diberikan kepada orang-orang yang dinilai kontroversial karena pengaruhnya terhadap peristiwa dunia, seperti nama Adolf Hitler dan Joseph Stalin yang masing-masing menerima gelar ini pada 1938 dan 1939.