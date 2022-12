Indonesia Sabet 5 Medali Emas Ajang Pameran Filateli Internasional di Singapura

Indonesia total menyabet 5 medali emas dalam ajang pameran filateli Four Nations Singapore 2022. President Filateli Singapore, Richard Tan sedang memberikan medali kepada salah satu pemenang (kanan) dari Indonesia Gita Noviandi Sekjen Perkumpulan Filatelis Indonesia.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA - Filatelis Indonesia mengikuti ajang pameran filateli Four Nations yang diselenggarakan oleh Association of Singapore Philatelists (ASP) di Singapore pada 16-18 Desember 2022, Safra Clubhouse, Level 3 Function Room 293 Lorong 6 Toa Payoh Singapore.

Indonesia total menyabet 5 medali emas dalam ajang pameran filateli Four Nations Singapore 2022.

Peserta pameran filateli Four Nations Singapore 2022 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura sebagai tuan rumah dan Vietnam sebagai undangan.

Pada kesempatan Four Nations meeting disampaikan keinginan federasi filateli Vietnam untuk bergabung dalam pameran filateli yang diselenggarakan secara bergilir ini setiap tahunnya, sehingga ke depannya pameran filateli Four Nations menjadi Five Nations.

Sebagai perwakilan dari Pengurus Pusat Perkumpulan Filatelis Indonesia (PFI) adalah Gita Noviandi selaku Sekretaris Jenderal PFI dan Budi Rachmanto selaku National Commissioner (NC) Indonesia dari Pengurus Daerah PFI Provinsi Jawa Tengah.

Pada kesempatan kali ini Indonesia mengirimkan 14 koleksi filateli dari 7 kelas filateli yang dipertandingkan, sebagai berikut :

1. Kelas Traditional Philately

- Budi Rachmanto dengan medali Large Gold (95) dengan Special Prize

- Lo Han Kiong dengan medali Large Vermeil (85)

2. Kelas Aerophilately

- Lo Han Kiong dengan medali Gold (92)

- Martin Tanudjaja dengan medali Large Gold (95)

3. Kelas Thematic Philately

- Nunuk Sri Prasetyorini dengan medali Large Vermeil (89) dengan Special Prize

4. Kelas Picture Postcard