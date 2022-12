Raja Charles III Sumbangkan Ratusan Lemari Es dan Freezer ke Bank Makanan di Seluruh Inggris

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Dana yang disumbangkan oleh Raja Charles III akan membantu ratusan bank makanan di seluruh Inggris untuk menyimpan lebih banyak makanan dengan menyediakan lemari es dan freezer.

Barang ini akan didistribusikan ke badan amal lokal dan bank makanan yang diidentifikasi oleh badan amal yang berbasis di London, The Felix Project.

Hingga 800 lemari es dan freezer akan dikirimkan pada periode saat ini dan musim semi.

Dikutip dari laman BBC, Sabtu (24/12/2022), Bos The Felix Project, Charlotte Hill mengatakan freezer akan memungkinkan mereka menyimpan lebih banyak makanan yang dapat diambil nanti.

Baca juga: Raja Charles III Tiba di Sandringham House, Habiskan Momen Natal Pertama sebagai Penguasa Inggris

"Saat Natal kami melihat peningkatan besar dalam surplus sumbangan, namun sayangnya pada tahun-tahun sebelumnya kami harus menolak puluhan ribu kilo makanan," kata Hill.

Lemari es dan freezer baru itu, kata dia, memungkinkan badan amal untuk menyimpan lebih banyak makanan, yang dapat digunakan nanti pada saat donasi turun, serta mengurangi limbah makanan.

'Dana 1 juta poundsterling termasuk 'sumbangan pribadi yang substansial' dari Raja Charles III, hibah dari Dana Amal Prince of Wales dan sumbangan dari berbagai penyandang dana," kata badan amal itu.

Bank makanan dan badan amal mengalami permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Namun pada saat yang sama mendapatkan donasi yang lebih sedikit, karena krisis biaya hidup semakin dalam.

'Lebih dari bersemangat'

Pendiri Keep the Drums and Lose the Knife, Sarian Karim mengatakan bahwa pihaknya akan mendapatkan freezer dalam beberapa bulan ke depan.

Keep the Drums and Lose the Knife merupakan badan amal mitra yang menyediakan makanan bagi masyarakat dan berbasis di Southwark di London selatan.

"Setiap hari kami mendengar cerita yang memilukan dari penerima donasi tentang bagaimana mereka tidak mampu makan dan terpaksa tidak makan apapun. Mereka bergantung pada makanan yang kami berikan, tetapi kami ingin membantu lebih banyak dan untuk melakukan itu kami membutuhkan lebih banyak makanan," kata Karim.

Baca juga: Pesan Natal Raja Charles III Telah Diatur untuk Menghormati Warisan Mendiang Ratu Elizabeth II

Ia pun mengaku senang memperoleh bantuan freezer dan lemari es agar dapat menyimpan banyak stok makanan untuk mereka yang tidak mampu.

"Kami sangat senang menerima freezer ini. Ini akan luar biasa dan kami dapat menyimpan lebih banyak serta berbuat lebih banyak untuk mereka yang membutuhkan," tegas Karim.

Wali Dana Amal The Prince of Wales, Baroness Louise Casey, mengatakan bahwa tindakan ini mengindikasikan akan ada lebih banyak bank makanan dan badan amal di Inggris yang dapat menyimpan lebih banyak makanan segar dan mengurangi tragedi limbah makanan di bulan-bulan musim dingin mendatang.

"Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan bagi mereka yang membutuhkan, lingkungan yang berkelanjutan, terutama di saat-saat seperti ini ketika begitu banyak warga ingin menawarkan bantuan mereka," kata Baroness Casey.