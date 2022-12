Populer Internasional: Serangan Rudal Rusia - Obat Sirup Buatan India Tewaskan 18 Anak di Uzbekistan

TRIBUNNEWS.COM - Rangkuman berita populer Tribunnews di kanal Internasional dapat disimak di sini.

Sejumlah kota di Ukraina mendapat serangan rudal besar-besaran dari Rusia.

Ibu kota Kyiv, Odessa, hingga Kharkiv terkena dampaknya.

Sementara itu, obat sirup buatan India menewaskan belasan anak di Uzbekistan.

Produsen obat langsung hentikan produksi.

Di Jepang, kasus Covid-19 meningkat hingga ada 215.964 kasus baru.

Berikut berita populer selengkapnya:

1. Serangan Rudal Masif Rusia Hantam Ukraina, Hancurkan Kyiv, Odesa, hingga Kharkiv

Tentara Ukraina mendapat serangan rudal besar-besaran dari tentara Rusia.

Serangan rudal itu menyerang seluruh Ukraina, termasuk Kyiv, Ibu Kota Ukraina.

"29 Desember. Serangan rudal besar-besaran," bunyi unggahan di Telegram The Deputy Head of the President's Office, Kyrylo Tymoshenko, Kamis (29/12/2022).

"Musuh menyerang Ukraina dari berbagai arah dengan rudal jelajah berbasis udara dan laut dari pesawat dan kapal strategis," kata angkatan udara Ukraina di Telegram.

Laporan itu menyebutkan jumlah korban terluka ada tiga orang, termasuk seorang gadis berusia 14 tahun.

Semua orang yang terluka telah mendapat bantuan dari tim penyelamat.