Dubes Fadjroel Perkuat Hubungan Indonesia-Kazakhstan Lewat Diplomasi Pentahelix

M Fadjroel Rachman selaku Duta Besar RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan (tengah). KBRI Astana memeriahkan tahun baru dengan mengadakan kegiatan nonton bareng film The Big Four, karaoke serta soft launching perayaan 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Kazakhstan di Wisma Indonesia.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KBRI Astana memeriahkan tahun baru dengan mengadakan kegiatan nonton bareng film The Big Four, karaoke serta soft launching perayaan 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Kazakhstan di Wisma Indonesia.

Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Kazakhstan Fadjroel Rachman mengatakan bahwa selama setahun kegiatan KBRI Astana akan dirangkaikan dengan 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Kazakhstan.

“Mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2023, apapun kegiatan KBRI akan menjadi rangkaian 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Kazakhstan. Visi KBRI Astana di momen 30 tahun hubungan diplomatik ini adalah memajukan pelayanan, inovasi dan kolaborasi," tuturnya, dikutip Senin (2/1/2023).

Baca juga: Dubes Indonesia Fadjroel Bertemu Putin dan Erdogan di KTT CICA di Kazakhstan

Dubes Fadjroel sengaja mengajak banyak pihak untuk berpartisipasi dalam menjalankan visi diplomatik di Kazakhstan dan Tajikistan, termasuk dalam perayaan 30 tahun hubungan Indonesia dan Kazakhstan.

“Kita berusaha menjalankan Pentahelix Diplomacy. Karena kemajuan hanya bisa kita capai jika ada kerjasama antara pemerintah, pendidikan tinggi, media, pelaku usaha dan komunitas yang ada di Indonesia, Kazakhstan dan Tajikistan,” paparnya.

KBRI Astama mengajak semua pihak di Indonesia dan Kazakhstan untuk berkolaborasi merayakan 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Kazakhstan.

“Momen tersebut bukan hanya milik KBRI Astana, tapi seluruh rakyat Indonesia dan Kazakhstan,” jelasnya.

Salah satu bentuk kolaborasinya adalah logo 30 tahun hubungan diplomatik yang dilaunching tersebut dibuat oleh seorang desainer bernama Akhri Jetendra Djachrir (Tend).

“Kedepan kita mengajak semakin banyak kerjasama, baik untuk penampilan di puncak acara, maupun sponsor kegiatan,” imbuh Dubes Fadjroel.

Baca juga: Dubes Fadjroel Dorong Kolaborasi Kawasan Percepat Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN

30 Tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Kazakhstan juga akan dirayakan dengan penandatangan beberapa MoU, antara lain Ibu Kota Nusantara dan Ibu Kota Astana, Kemenpora RI dan Kementerian Olahraga dan Kebudayaan Kazakhstan, KADIN dan Atameken.

Serta Agreement On The Promotion and Protection of Investments, dan Free Trade Agreement Indonesia – Eurasian Economic Union (EUEA).