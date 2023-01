Ikan Tuna Termahal di Jepang Dijual Lebih dari 26 Juta Yen untuk Satu Ekor

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Ikan tuna termahal pertama di lelang pagi ini jam 5 pagi terjual seharga 30 juta yen lebih dan diperoleh Presiden Shinji Nagao dan Chef Akifumi Sakagami.

Lelang tahunan pertama pada Tahun Baru diadakan di Pasar Toyosu di Tokyo pagi ini di mana tuna sirip biru seberat 212 kilogram dari Oma, Prefektur Aomori dilelang seharga 36.040.000 yen sebagai tuna ichiban dengan harga tertinggi.

Tahun ini, setelah tahun 2021 dan 2022, perusahaan yang mengoperasikan restoran sushi “Ginza Onodera” bekerja sama dengan grosir perantara “Yamayuki” mengajukan penawaran dan berhasil mengalahkan lawan-lawannya termasuk yang beberapa kali menang Presiden Kimura kalah tahun ini.

Di sisi lain, "Kiyomura", yang mengoperasikan "Sushizanmai", dengan Presiden Kimura, yang pernah menjadi topik hangat untuk penawaran dengan harga tertinggi lebih dari 300 juta yen di masa lalu, tidak memenangkan penawaran untuk tuna pertama.

◇ Pada tahun 2021, lelang pertama diadakan di Pasar Grosir Pusat Tokyo di Toyosu, Tokyo, karena penyebaran virus corona baru menjadi situasi yang serius. Tuna sirip biru seberat 208,4 kilogram yang ditangkap di Oma, Aomori, ditawar dengan harga 100.000 yen per kilogram, dan diperdagangkan dengan total 20,84 juta yen per tuna. Tidak ada transaksi senilai 100 juta unit untuk satu ikan, dan pasar diselesaikan di "pasar hadiah yang masuk akal". Penawarnya adalah grosir perantara, Yamayuki. Gelombang orang yang menahan diri untuk tidak keluar karena alasan yang tidak penting menyelimuti pasar, dan area lelang umum sepi dan kosong.

◇ Pada tahun 2020, 276 kg tuna sirip biru dari Aomori dan Oma dijual seharga 193,2 juta yen. Setelah tahun 2019, Kiyomura (Tokyo), yang mengoperasikan Sushizanmai, memenangkan tender tersebut. Sejak 1999, saat masih ada rekor, harganya tidak mencapai 333,6 juta yen (tuna sirip biru dari Oma) dua tahun lalu, tetapi merupakan "harga hadiah" tertinggi kedua dalam sejarah.

◇ Pada tahun 2019, tuna sirip biru dari Oma, Prefektur Aomori dijual dengan harga tertinggi 333,6 juta yen pada lelang pertama setelah pasar dipindahkan dari Tsukiji. Rantai sushi "Sushizanmai" memenangkan penawaran tersebut.

◇ Lelang pertama terakhir Tsukiji 2018. Tuna sirip biru seberat 405 kilogram dari Aomori dan Oma dijual seharga 36,45 juta yen (90.000 yen per kilo). Penawar yang berhasil adalah Yamayuki, grosir perantara di Tokyo. Rantai sushi Sushizanmai, yang memenangkan tawaran tertinggi untuk satu tuna selama enam tahun berturut-turut sejak 2012, gagal menang untuk ketujuh kalinya berturut-turut. (* Pada tahun yang sama, sepotong "Sushizanmai" seberat 190 kilogram dari Oma memenangkan penawaran seharga 30,4 juta yen. Harga satuan per kilogram adalah 160.000 yen. Jika harga satuan per kilogram adalah 160.000 yen, itu akan menjadi "kebanyakan tuna" hari ini.)

◇ 212 kg tuna sirip biru dari Oma, Aomori, 2017. Tsukiji Kiyomura, yang mengoperasikan rantai sushi "Sushizanmai", memenangkan lelang dengan harga 74,2 juta yen, harga tertinggi kedua dalam sejarah. Rantai tersebut telah menjadi penawar tertinggi selama enam tahun berturut-turut.

◇ 2016 tuna sirip biru dengan berat sekitar 2 meter dan 200 kilogram dari Oma, Aomori. Tsukiji Kiyomura, yang mengoperasikan rantai sushi "Sushizanmai", memberi harga 70.000 yen per kilogram, turun menjadi 14 juta yen. Kiyoshi Kimura, presiden perusahaan, dalam suasana hati yang baik, berkata, "Ini tuna yang enak. Lemaknya, rasanya, dan bentuknya semuanya enak!"

◇ Pada tahun 2015, tuna sirip biru seberat 180,4 kilogram dari Oma, Prefektur Aomori dilelang dengan harga tertinggi 4,51 juta yen (25.000 yen per kilo). Kiyomura (Tokyo), yang mengoperasikan rantai sushi “Sushizanmai,” memenangkan tender tersebut. Kiyoshi Kimura, presiden Kiyomura, berkata, "Kami memiliki banyak tuna tahun ini. Saya pikir akan lebih baik jika harganya sedikit lebih tinggi." Tuna pemenang akan dipotong-potong dan ditawarkan di toko-toko nasional. Orang dalam pasar berkomentar, "Ini adalah jumlah yang masuk akal, sedikit lebih rendah dari harga tertinggi pada lelang pertama tahun ini. Persaingan sangat panas di tahun 2013. Saya rasa hal seperti itu tidak akan terjadi lagi."

◇ Pada tahun 2014, harga tertinggi untuk satu tuna sirip biru adalah 7,36 juta yen (230 kg dari Oma, Prefektur Aomori). Itu dibeli oleh Tsukiji Kiyomura, yang mengoperasikan rantai sushi Sushizanmai, dan menjadi penawar tertinggi selama tiga tahun berturut-turut. Karena toko saingan lainnya tidak berpartisipasi dalam perlombaan penawaran, harga tidak naik dan lelang awal stabil.

◇ Pada tahun 2013, 222 kg tuna sirip biru dari Oma, Prefektur Aomori dilelang seharga 155,4 juta yen (700.000 yen per kilo). Ini hampir tiga kali lipat rekor tertinggi sebelumnya sebesar 56,49 juta yen (210.000 yen, 269 kg) pada tahun 2012, dan merupakan yang tertinggi sejak tahun 1999, saat rekor tersebut ditetapkan. Kiyomura (Tokyo), yang mengelola rantai "Sushizanmai", memenangkan lelang untuk tahun kedua berturut-turut.

◇ Pada tahun 2012, tuna sirip biru seberat 269 kg dari Oma, Prefektur Aomori dilelang seharga 56,49 juta yen (210.000 yen per kilo). Penawar yang menang adalah Kiyomura (Tokyo), yang mengoperasikan rantai sushi Sushizanmai.

◇ Pada tahun 2011, 342 kg tuna sirip biru dari Toi, Hokkaido dilelang dengan harga tinggi 32,49 juta yen (95.000 yen per kilo). Sejak tahun 1999 saat rekor tersebut bertahan, harga tertinggi jauh melampaui harga 20,2 juta yen per botol pada tahun 2001. Hingga saat ini, area produksi dicadangkan untuk Oma, Prefektur Aomori, yang terkenal dengan penangkapan ikan pole and line, namun untuk pertama kalinya diserahkan kepada Toi, Hokkaido. Rantai sushi Hong Kong Itamae Sushi dan restoran sushi terkenal Ginza, Kyubei, bersama-sama membeli dan membagi setengahnya.

◇ Pada tahun 2010, tuna sirip biru dari Aomori dan Oma dilelang seharga 16,28 juta yen (232,6 kg). Itu dijual oleh grosir perantara, Yamayuki, dan dibeli bersama oleh Kyubei, restoran sushi yang sudah lama berdiri di Ginza, Tokyo, dan rantai sushi di Hong Kong.

◇ 2009 Tuna sirip biru segar dari Oma, Prefektur Aomori seharga 9,63 juta yen per batang (75.000 yen per kilogram). Beratnya 128,4 kg.

◇Harga tertinggi pada tahun 2008 adalah 6.072.000 yen per 276 kg tuna sirip biru dari Oma, Prefektur Aomori (22.000 yen per 1 kg).