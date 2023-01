Perkuat Angkatan Bersenjata di Ukraina, Rusia Dikabarkan Siap Lakukan Mobilisasi Militer Tahap Kedua

Tribunnews.com

Militer Putin Semakin Tak Tertandingi: Berencana Terus Tambah Pasukan, 1,5 Juta Tentara Siap Tempur. Seorang analis di Institute for the Study of War memperkirakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengumumkan mobilisasi militer lanjutan demi memperkuat angkatan bersenjatanya dalam perang di Ukraina.