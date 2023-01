Jepang Pimpin Pertemuan Tertutup Dewan Keamanan PBB, Bahas Mengenai Rudal Korea Utara

Foto NHK

Ruang Rapat Dewan Keamanan PBB di New York. Jepang untuk pertama kalinya memimpin pertemuan Dewan Keamanan PBB khususnya mengenai Korea Utara (Korut). Pertemuan tertutup itu berlangsung di New York, Amerika Serikat (AS), Senin (30/1/2023).