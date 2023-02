CDC Sarankan untuk Tidak Gunakan Obat Tetes Mata, 1 Orang Meninggal, Lainnya Kehilangan Penglihatan

TRIBUNNEWS.COM - Masyarakat diminta untuk segera berhenti menggunakan obat tetes mata yang mungkin terkait dengan infeksi, kata Pusat Pencegahan Penyakit dan Pengendalian Amerika Serikat atau CDC.

Dilansir Insider, rekomendasi tersebut adalah sebagai bentuk tindakan pencegahan setelah muncul laporan pasien kehilangan penglihatannya dan satu orang lainnya meninggal karena infeksi aliran darah, kata CDC.

Para pasien tersebut dinyatakan positif terkena bakteri yang resistan terhadap berbagai obat.

Per 20 Januari 2023, 50 orang di 11 negara bagian (California, Colorado, Connecticut, Florida, New Jersey, New Mexico, New York, Nevada, Texas, Utah, dan Washington) dinyatakan positif terkena bakteri yang dinamai Pseudomonas aeruginosa.

Mayoritas pasien dengan sampel positif mengatakan kepada CDC bahwa mereka sempat menggunakan obat tetes mata sebelum diperiksa.

Merek yang paling sering disebutkan adalah Air Mata Buatan EzriCare.

CDC mengatakan sampel diambil dari pasien di rumah sakit dan klinik rawat jalan antara Mei 2022 dan Desember 2022.

Pseudomonas aeruginosa, yang dapat menyebabkan infeksi pada darah, paru-paru, atau luka, menjadi lebih sulit untuk diobati karena memiliki mekanisme pertahanan terhadap antibiotik, yang dikenal sebagai resistensi antibiotik.

Bakteri biasanya menyebar ke orang-orang di rumah sakit atau tempat perawatan kesehatan lainnya ketika mereka terpapar air atau tanah yang terkontaminasi, menurut CDC.

Strain Pseudomonas aeruginosa ditemukan resisten terhadap karbapenem, yaitu antibiotik kuat yang membunuh bakteri penyebab penyakit seperti pneumonia, infeksi urin, dan infeksi kulit yang parah.

Ilustrasi obat tetes mata (Freepik)

Bakteri itu juga kebal terhadap dua antibiotik lain yang disebut ceftazidime, yang digunakan dokter untuk infeksi urin, meningitis dan infeksi aliran darah, dan cefepime, yang juga dapat digunakan untuk infeksi urin.

CDC sedang menyelidiki apakah obat tetes mata menyebabkan wabah

Tes laboratorium pada beberapa botol tetes mata EzriCare yang sudah terbuka mendeteksi starin lain dari Pseudomonas aeruginosa.

Bakteri itu kini sedang diuji lebih lanjut untuk mengonfirmasi apakah sesuai dengan jenis wabah, kata CDC.

"Pengujian botol Air Mata Buatan EzriCare yang belum dibuka sedang berlangsung," tambah CDC.

