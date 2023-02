Menteri Pertahanan Ukraina Sebut Rusia Tengah Persiapkan Serangan Besar pada 24 Februari 2023

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov menyebut Rusia sedang mempersiapkan serangan besar baru.

Serangan Rusia tersebut, kata Reznikov, diperkirakan akan dimulai pada 24 Februari 2023 mendatang.

Reznikov mengatakan, saat ini Rusia telah mengumpulkan ribuan tentara.

Dikutip dari BBC, Rusia dapat "mencoba sesuatu" untuk menandai ulang tahun invasi awal tahun lalu.

Serangan itu juga akan menandai Hari Pembela Tanah Air Rusia pada 23 Februari, yang merayakan tentara.

Reznikov mengatakan Moskow telah memobilisasi sekitar 500.000 tentara untuk potensi serangan.

Baca juga: Militer Ukraina Makin Sempoyongan, Pasukan Rusia Berhasil Kuasai Kota Bakhmut

Pada bulan September, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi umum sekitar 300.000 tentara wajib militer, yang menurutnya diperlukan untuk memastikan "integritas teritorial" negara.

Akan tetapi, Reznikov menyarankan bahwa jumlah sebenarnya yang direkrut dan dikerahkan ke Ukraina bisa jauh lebih tinggi.

"Secara resmi mereka mengumumkan 300.000 (pasukan), tetapi ketika kami melihat pasukan di perbatasan, menurut penilaian kami jumlahnya jauh lebih banyak," katanya kepada jaringan BFM Prancis.

Meskipun beberapa pertempuran sengit terjadi di wilayah Donbas timur, perang telah memasuki jalan buntu dalam beberapa bulan terakhir sejak Ukraina merebut kembali kota selatan Kherson.

Kecuali penyitaan Rusia atas Kota Soledar, tidak ada pihak yang membuat kemajuan teritorial besar.

Baca juga: Update Perang Rusia-Ukraina Hari ke-343: Kyiv akan Kembali Terima Paket Bantuan Militer dari AS

Tapi serangan musim semi Rusia - dan serangan balik Ukraina - telah lama dianggap mungkin terjadi.

Institute for the Study of War (ISW) yang berbasis di AS baru-baru ini mengatakan bahwa Moskow dapat berusaha untuk "melakukan tindakan tegas" dan melancarkan "serangan besar" di timur.

Reznikov mengatakan, komandan Ukraina akan berusaha untuk "menstabilkan front dan mempersiapkan serangan balasan" menjelang kemajuan Rusia yang dikabarkan.