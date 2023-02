Tentara Bayaran Rusia Ditembak di Kepala, Sempat Pamer Tengkorak Tentara Ukraina di Tengah Konser

TRIBUNNEWS.COM - Seorang propagandis sekaligus tentara bayaran Rusia, ditembak di kepala dari jarak dekat di Ukraina timur akhir pekan lalu, menurut beberapa laporan seperti dilansir thedailybeast.com.

Igor Mangushev terluka di sebuah pos pemeriksaan di wilayah Luhansk yang diduduki Rusia.

Ia segera dibawa ke rumah sakit.

"Dia masih hidup, tetapi dengan cedera seperti itu, prospeknya tidak terlalu bagus," tulis seorang jurnalis Ukraina di Telegram.

Insiden itu terjadi Sabtu (4/2/2023) pagi, menurut wartawan Denys Kazanskyi.

Sumber-sumber Rusia mengatakan kepada The New Voice of Ukraine bahwa Mangushev menjadi korban penembakan "gaya eksekusi".

Foto-foto yang menunjukkan Mangushev yang dibalut dan berlumuran darah terbaring di ranjang rumah sakit dibagikan di Telegram oleh seorang teman dan kolega, Boris Rozhkin.

Rozhkin menulis bahwa Mangushev diserang di Stakhanov.

Dokter menyimpulkan Mangushev ditembak dengan pistol, menurut The Telegraph.

Igor Mangushev (36), adalah seorang kapten tentara Rusia yang memiliki panggilan "Bereg".

Dia terkenal memiliki hubungan dengan kelompok neo-Nazi, dan juga pendiri kelompok tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin.

"Saya pikir kita dapat menggambarkan ini sebagai serangan," cuit Mark Galeotti, seorang ilmuwan politik yang berbasis di London dan pakar urusan keamanan Rusia.

“Apakah ini tentang dia atau serangan proksi terhadap Prigozhin?"

"Jelas pada tahap ini, kita tidak dapat mengetahuinya.”

Dalam sebuah cuitan yang menganalisis situasi tersebut, Galeotti menyimpulkan bahwa inisiden itu bisa menjadi peringatan, atau tanda bahwa saingan Prigozhin yang lebih garang merasa Mangushev cukup lemah sehingga mereka dapat bergerak.

Igor Mangushev (Twitter @visegrad24)

Sebelumnya, Mangushev dikenal atas aksinya berpidato saat konser metal, sambil membawa tengkorak yang ia sebut tengkorak seorang tentara Ukraina.

"Kita masih hidup, dan orang ini sudah mati," katanya di hadapan banyak orang.

“Biarkan dia terbakar di neraka."

"Dia tidak beruntung. Kita akan membuat piala dari tengkoraknya."

Mangushev juga mengklaim bahwa dia dan rekan-rekannya lah yang membuat simbol dukungan "Z" untuk invasi Rusia, menurut The Telegraph, meskipun hanya ada sedikit bukti untuk mendukung klaimnya.

