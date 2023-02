Pejabat Suriah Minta Uni Eropa & AS Cabut Sanksi untuk Mempermudah Bantuan kepada Korban Gempa

AFP/CAN EROK

Penasihat Khusus Presiden Suriah meminta Uni Eropa dan AS untuk mencabut sanksi agar dapat membantu mereka yang terkena dampak bencana. Tim penyelamat mencari korban selamat melalui puing-puing bangunan yang runtuh di Adana, pada 6 Februari 2023 setelah gempa berkekuatan 7,8 melanda tenggara negara itu. - Jumlah korban tewas gabungan telah meningkat menjadi lebih dari 1.900 untuk Turki dan Suriah setelah gempa terkuat di kawasan itu dalam hampir satu abad.(Photo by Can EROK / AFP)