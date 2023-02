Viral Video Sorak Bahagia Relawan Temukan Bocah Selamat dari Gempa Suriah setelah Tertimbun 40 Jam

TRIBUNNEWS.COM - Video yang merekam momen membahagiakan para relawan yang berhasil menyelamatkan satu keluarga yang tertimbun puing bangunan selama 40 jam menjadi viral di media sosial, Jumat (9/2/2023).

Berbagai upaya penyelamatan terus dilakukan relawan dengan harapan tinggi untuk dapat menemukan korban gempa di Turki dan Suriah.

Korban selamat tentunya menjadi hal yang menggembirakan bagi relawan yang terus berjibaku di berbagai wilayah Turki tenggara dan Suriah utara.

Mereka melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa sekaligus berhati-hati di tengah cuaca dingin untuk menemukan korban.

Baca juga: Bayi Selamat dari Gempa Suriah: Banyak Orang Niat Adopsi Aya, Dokter Tak Beri Izin karena Alasan Ini

Di tengah tragedi dan pilunya bencana ini, masih ada harapan korban selamat dengan penyelamatan ajaib dan dramatis.

Satu di antaranya adalah kisah dari satu keluarga di provinsi Idlib di Suriah barat pada hari Selasa (7/2/2023).

Hal tersebut diceritakan oleh organisasi kemanusiaan Pertahanan Sipil Suriah White Helmets, dikutip Tribunnews dari ABC News, Jumat (10/2/2023).

Video itu merekam penyelamatan dua anak perempuan dan satu anak laki-laki ditarik dari puing-puing sebuah bangunan oleh sukarelawan White Helmets.

Baca juga: Bayi Perempuan yang Selamat dari Gempa Suriah Diberi Nama Aya, Artinya Tanda dari Tuhan

Betapa bahagianya mereka menemukan satu keluarga selamat setelah tertimbun selama 40 jam.

Mereka bersorak-sorai dengan bahagia hingga warga sipil yang berkerumun ikut bergembira.

Tak kalah senang, bocah itu juga tersenyum bahagia setelah disambut puluhan relawan.

Anak-anak itu diangkat secara bergantian menuju ambulans di tepi kerumunan.

Sementara, dua orang dewasa juga dibawa keluar dari reruntuhan dengan tandu.

Video yang direkam jurnalis bernama Karam Kellieh itu kemudian menjadi viral di media sosial setelah diunggah pada Rabu (8/2/2023).

"Entire family fully pulled out from under rubble after 40 hours of civil defense rescue operations," tulis @karam.kellieh pada keterangan unggahannya.

Video ini pun ramai mendapatkan respons hangat dari warganet hingga telah ditonton sebanyak 2,8 juta kali dan disukai sebanyak 33,7 ribu likes.

Dilansir The Guardian, lebih dari 21.000 orang tewas di kedua negara.

Di bawah udara dingin, tim masih mencoba mencari para korban yang tertimpa reruntuhan.

Pejabat dan petugas medis mengatakan 17.674 orang telah meninggal di Turki dan 3.377 di Suriah, sehingga total yang dikonfirmasi menjadi 21.051 orang.

(Tribunnews.com/Isti Prasetya)