Yayasan Band Metallica Sumbang Rp3,9 Miliar untuk Korban Gempa Turki-Suriah

TRIBUNNEWS.COM - Yayasan band metal Amerika, Metallica menyumbangkan 250.000 dolar Amerika atau senilai Rp 3,9 miliar sebagai upaya bantuan untuk korban gempa Turki-Suriah.

"Kami kehilangan kata-kata untuk menggambarkan kehancuran di Turki selatan dan Suriah utara," ungkap yayasan yang dikenal sebagai All Within My Hands (AWMH) di Twitter.

Dikatakan AWMH akan menyumbang hibah masing-masing 125.000 dolar Amerika ke Direct Relief dan World Central Kitchen.

Itu merupakan dua organisasi nirlaba yang bergerak membantu dan mendanai bantuan medis dan makanan yang sangat di butuhkan.

Dikutip Anadolu Agency, AWMH memiliki kemitraan kuat dengan dua organisasi tersebut.

"Kami tetap berkomitmen untuk mendukung keduanya mengingat kemampuan mereka mencapai sumber kehancuran dan memberikan bantuan kepada masyarakat dan individu yang terkena dampak," papar AWMH, seperti dikutip laman resmi metallica.com.

Direct Relief secara aktif menanggapi krisis melalui jaringan mitra layanan kesehatan regionalnya.

Organisasi memenuhi permintaan pasokan medis, dengan lebih dari 22 ton telah dialokasikan seperti paket medis darurat, antibiotik, dan peralatan kebersihan pribadi.

Sementara, World Central Kitchen mengaktifkan saluran distribusi makanannya dan menyiapkan respons skala besar yang membangun dan menggunakan dapurnya sendiri.

Organisasi tersebut saat ini mendistribusikan lebih dari 125.000 makanan per hari, dengan total lebih dari 600.000 makanan dalam satu minggu.

Gempa berkekuatan 7,7 dan 7,6 berpusat di Kahramanmaras dan melanda sembilan provinsi lainnya – Hatay, Gaziantep, Adiyaman, Malatya, Adana, Diyarbakir, Kilis, Osmaniye, dan Sanliurfa, meninggalkan jejak kehancuran.

Jumlah korban tewas akibat gempa Turki dan Suriah meningkat menjadi 40.918 orang pada Rabu (15/2/2023)

Tim penyelamat masih mencari korban yang terperangkap dalam reruntuhan.

Dikutip NY Times, korban tewas Turki mencapai 35.418.

Sementara korban Suriah telah meningkat menjadi lebih dari 5.500, menurut badan kemanusiaan PBB.

