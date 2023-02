AS Sebut 30 Ribu Tentara Bayaran Wagner Jadi Korban Perang Rusia Vs Ukraina

Artileri Ukraina dari brigade ke-24 membawa peluru 122mm untuk howitzer self-propelled 2S1 Gvozdika di posisi di sepanjang garis depan di sekitar Bakhmut, wilayah Donetsk, pada 10 Desember 2022 di tengah invasi Rusia ke Ukraina. - AS mengklaim, 30 ribu tentara Wagner menjadi korban perang Rusia VS Ukraina, dengan korban tewas mencapai ribuan.

TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS) mengklaim tentara bayaran Wagner Rusia telah mengorbankan lebih dari 30.000 orang.

Dari jumlah itu, kurang lebih 9.000 pasukan tewas sejak awal invasi Rusia ke Ukraina.

"Kami memperkirakan 90 persen pasukan Wagner yang terbunuh di Ukraina sejak Desember 2022 adalah narapidana," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, Jumat (17/2/2023).

Setengah dari total kematian tentara Wagner telah terjadi sejak pertengahan Desember 2022, saat pertempuran meningkat di kota Bakhmut, Ukraina.

Kirby mengatakan, Wagner Rusia telah memperoleh keuntungan tambahan di dalam dan sekitar Bakhmut selama beberapa hari terakhir.

Namun, kemajuan itu membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dicapai dan datang dengan biaya yang sangat besar, dikutip dari Al Jazeera.

“Mungkin saja mereka akan berhasil di Bakhmut tetapi itu tidak akan terbukti berharga bagi mereka karena tidak memiliki nilai strategis yang nyata,” kata John Kirby.

Ia menambahkan, pasukan Ukraina akan mempertahankan garis pertahanan yang kuat di seluruh wilayah Donbas.

Kirby mengatakan, Wagner Rusia sangat bergantung pada narapidana.

Meski demikian, Pendiri Wagner Yevgeny Prigozhin mengatakan telah berhenti merekrut tahanan Rusia untuk berperang di Ukraina mulai akhir Januari 2023.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, AS, John Kirby. (AP)

Selain AS, Kementerian Pertahanan Inggris juga merilis perkiraan jumlah pasukan Rusia yang tewas.

Inggris memperkirakan pasukan Rusia kemungkinan telah menderita hingga sekitar 200.000 korban sejak dimulainya invasi ke Ukraina.

“Tingkat korban Rusia yang tinggi, terutama rasio kematian terhadap cedera yang tinggi, terus berdampak buruk pada efektivitas tempur militer Rusia,” kata Institute for the Study of War, yang berbasis di Washington, DC, Sabtu (18/2/2023).

Sementara itu, Pemimpin Wagner, Yevgeny Prigozhin mengklaim pemukiman Paraskoviivka di utara Bakhmut sepenuhnya dikendalikan oleh pasukannya pada Jumat (17/2/2023).

Foto yang diambil pada 22 Desember 2022 ini menunjukkan bangunan yang hancur di Bakhmut, Ukraina timur. (Sameer Al-DOUMY / AFP)

