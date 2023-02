Presiden Vladimir Putin Sebut Rusia Berjuang demi Tanah Bersejarah di Ukraina

Suasana sebelum konser 'Glory to Defenders of the Fatherland' di Stadion Lyzhniki, Moskow, Rusia pada Rabu (22/2/2023). Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pidato singkat dihadapan ratusan ribu rakyat Rusia. Ia mengatakan perang di Ukraina adalah upaya Rusia melindungi tanah air bersejarah.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin berpidato di konser 'Glory to Defenders of the Fatherland' yang digelar di Stadion Lyzhniki, Moskow, Rusia pada Rabu (22/2/2023).

Vladimir Putin mengatakan Rusia berjuang untuk tanah bersejarah di Ukraina.

“Kami telah berkumpul di sini, sebenarnya, untuk acara yang meriah," kata Putin, dikutip dari Reuters.

"Saat ini, saya baru saja mendengar dari komando militer tertinggi, saat ini ada pertempuran yang sedang berlangsung di tanah bersejarah kami, untuk rakyat kami," kata Putin, yang diapit oleh tentara Rusia.

Vladimir Putin memuji pasukan Rusia yang saat ini berperang di Ukraina.

“Mereka bertarung dengan heroik, berani, berani. Kami bangga dengan mereka. Kami bangga, jadi tiga sorakan untuk menghormati mereka!” kata Putin.

Vladimir Putin mengatakan, pasukan Rusia mendapat dukungan dari seluruh rakyat Rusia.

Pemerintah Rusia menyebut perang di Ukraina sebagai operasi militer khusus untuk melindungi keamanan Rusia yang disebut sebagai konfrontasi eksistensial dengan Barat.

Ratusan Rakyat Rusia Dukung Perang di Ukraina

Ratusan ribu warga Rusia di Konser 'Glory to Defenders of the Fatherland' di Stadion Lyzhniki, Moskow, Rusia pada Rabu (22/2/2023). Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pidato singkat. Ia mengatakan perang di Ukraina adalah upaya Rusia melindungi tanah air bersejarah. (Twitter media afiliasi Pemerintah Rusia/RT_com)

Konser 'Glory to Defenders of the Fatherland' itu diselenggarakan sehari sebelum Hari Pembela Tanah Air yang diperingati pada Kamis (23/2/2023).

"Hari ini, membela kepentingan kita, rakyat kita, budaya, bahasa, dan wilayah kita, seluruh bangsa kita adalah pembela Tanah Air kita," kata Putin, dikutip dari The Moscow Times.

"Saya menghormati Anda semua," lanjutnya.

Setelah lagu kebangsaan Rusia digemakan, Vladimir Putin berjabat tangan dengan personel militer di atas panggung.

Sementara, para penonton di stadion meneriakkan, "Rusia!"