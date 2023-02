Miliarder Bill Ackman Sumbangkan Rp 49,43 Miliar untuk Ukraina

Miliarder pengelola dana lindung nilai Bill Ackman akan mendonasikan 3,25 juta dolar AS untuk membantu membeli lebih dari selusin ambulans, yang nantinya akan dikirimkan ke Ukraina.

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Miliarder pengelola dana lindung nilai Bill Ackman akan mendonasikan 3,25 juta dolar AS atau Rp 49,43 miliar (kurs Rp 15.211/dolar AS) untuk membantu membeli lebih dari selusin ambulans, yang nantinya akan dikirimkan ke Ukraina.

"Saya telah berbincang dengan teman kuliah saya Bill Ackman sembari memberikan proposal terkait misi ambulans untuk Ukraina, dan saat itu juga dia setuju untuk menyumbangkan 3,25 juta dolar AS,” kata Whitney Tilson, investor sekaligus dewan penasihat amal di Pershing Square Foundation.

Tilson lebih lanjut mengatakan donasi tersebut akan digunakan untuk membeli sekitar 15 ambulans Toyota 4x4 Land Cruiser beserta dengan peralatan medis penunjang.

“Ambulans berjenis Toyota 4x4 Land Cruiser dipilih karena memiliki atap panjang yang memungkinkan petugas medis berdiri saat merawat pasien,” ungkapnya.

Sebelumnya, Tilson juga telah memimpin upaya untuk menyediakan ambulans untuk Ukraina, yang digalang oleh kelompok bantuan kemanusiaan MOAS (Migrant Offshore Aid Station).

Terlepas dari itu, Ackman dan istrinya, Neri Oxman, telah berjanji untuk memberikan sebagian besar hartanya untuk mendukung berbagai penelitian di bidang medis. Dia pun juga telah memberi bantuan untuk para korban gempa Haiti.