Rusia Serang Apartemen 5 Lantai di Zaporizhzhia, 3 Orang Tewas, Tim SAR Cari Korban Selamat

TRIBUNNEWS.COM - Wali Kota Zaporizhzhia, Anatoly Kurtev menuturkan Rusia menyerang blok apartemen lima lantai pada Rabu (1/3/2023) malam.

Laporan awal menyebutkan dua orang tewas dalam serangan tersebut.

Media lokal Ukraina, Suspilne mewartakan jumlah korban tewas meningkat menjadi tiga.

"Tiga orang tewas akibat serangan rudal Rusia di gedung lima lantai di Zaporizhzhia pada malam hari," jelas laporan tersebut.

"Enam orang terluka dirawat di rumah sakit, penyemamat terus bekerja di tempat," papar laporan itu.

"Bangunan itu hampir hancur total," kata Kurtev, dikutip dari Guardian.

Gambar selebaran ini diambil dan dirilis oleh layanan pers Kementerian Darurat Ukraina pada 2 Maret 2023, menunjukkan penyelamat dan paramedis mengevakuasi seorang wanita dari bangunan tempat tinggal yang hancur setelah serangan rudal, di Zaporizhzhia, di tengah invasi Rusia ke Ukraina. Serangan Rusia di sebuah blok apartemen di kota Zaporizhzhia, Ukraina, telah menewaskan sedikitnya tiga orang, kata penjabat walikota kota itu, Kamis. Bangunan lima lantai itu "hampir hancur total" dalam serangan semalam, kata Anatoly Kurtev di media sosial. (Selebaran / LAYANAN PERS KEMENTERIAN DARURAT UKRAINA / A)

Administrasi militer Zaporizhzhia mengatakan Rusia tampaknya mengerahkan rudal S-300 untuk menghancurkan bangunan tersebut.

Ibu hamil diselamatkan dari reruntuhan

Layanan darurat Ukraina merilis beberapa foto dari lokasi serangan rudal tersebut.

Terlihat kendaraan tertimpa pohon dan reruntuhan dan tim SAR bekerja bahu membahu.

Tim SAR juga membantu seorang wanita hamil yang dievakuasi dari apartemen lima lantai itu.

Diyakini masih banyak orang yang terjebak di bawah reruntuhan.

Pejabat pro-Rusia klaim serangan dari tembakan pertahanan udara Ukraina

Sementara itu, pejabat pro-Rusia, yang mengetuai organisasi We Are Together with Russia, Vladimir Rogov mengklaim ledakan itu akibat tembakan pertahanan udara Ukraina.

Sayangnya pernyataan yang diunggah di Telegram itu tidak mencantumkan bukti apa pun.

"Pekerjaan militer Ukraina atas Zaporizhzhia menyebabkan kehancuran sebuah gedung apartemen dan korban jiwa di antara orang-orang yang tidak bersalah," tulisnya di Telegram.

"Hari ini, sekitar pukul 02.45 waktu setempat, dua ledakan terdengar di pusat regional yang diduduki sementara oleh rezim Zelensky," imbuh pernyataan tersebut.

Menurut Tass, Rogov melanjutkan dengan mengatakan bahwa angkatan bersenjata Ukraina terus-menerus menembakkan rudal antipesawat ke daerah pemukiman.

Orang-orang mengibarkan bendera Ukraina dan memegang spanduk saat mereka menghadiri acara berjaga di Trafalgar Square, pusat kota London, pada 23 Februari 2023 untuk memperingati satu tahun invasi Rusia ke Ukraina. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) (AFP/JUSTIN TALLIS)

Ia mengklaim Ukraina tidak memperhitungkan keamanan penduduk sipil.

Seperti diketahui, Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu.

Zaporizhzhia adalah salah satu wilayah yang diduduki sebagian di negara yang diklaim telah dianeksasi oleh Federasi Rusia akhir tahun lalu.

