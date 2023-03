Antony Blinken Bertemu dengan Sergey Lavrov Saat G20 di New Delhi India, Berlangsung 10 Menit

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, NEW DELHI - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov akhirnya bertemu di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di New Delhi, India pada Kamis kemarin.

Blinken mengatakan bahwa dirinya mendesak Rusia untuk kembali ke perjanjian kontrol senjata START Baru namun Rusia menegaskan, 'perang hibrida' AS di Rusia telah membuat diskusi serius ini menjadi tidak mungkin.

Kedua diplomat itu pun hanya bertemu sekitar sepuluh menit.

Dikutip dari laman Russia Today, Jumat (3/3/2023), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa Blinken 'meminta kontak' dengan Lavrov.

"Namun, pertemuan singkat itu dilakukan secara cepat dan tidak dapat dianggap sebagai 'negosiasi'," kata Zakharova.

Baca juga: Tentara Ukraina Mengaku Tangkap Petugas Medis Rusia yang Dipaksa Mengoperasikan Tank

Dalam konferensi persnya sendiri setelah pertemuan tersebut, Blinken mengatakan bahwa dirinya menegaskan kembali dukungan AS untuk Ukraina.

Selain itu juga meningkatkan kemungkinan pertukaran tahanan untuk warga Amerika yang ditangkap Paul Whelan, dan mendesak Rusia untuk membatalkan keputusannya yang tidak bertanggung jawab dan kembali menerapkan perjanjian START baru.

Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani Undang-undang (UU) pada minggu ini untuk menangguhkan perjanjian itu, yang merupakan perjanjian senjata nuklir terakhir yang tersisa antara AS dan Rusia.

Perjanjian itu membatasi jumlah rudal yang dikerahkan, pembom, peluncur dan hulu ledak yang dapat dimiliki masing-masing pihak serta memungkinkan kedua negara untuk memeriksa situs nuklir satu sama lain.

Awal pekan ini, Duta Besar Rusia untuk AS, Anatoly Antonov mengatakan bahwa 'AS harus mempertimbangkan kembali kebijakan anti Rusia yang bermusuhan', sebelum Rusia mempertimbangkan untuk kembali ke perjanjian.

Mengingat bahwa AS telah 'meluncurkan dan menyeret sekutu Eropanya ke dalam perang hibrida skala besar melawan Rusia' dan bersikeras untuk memeriksa pangkalan Rusia yang sama yang diserang oleh proksi Ukrainanya 'dengan bantuan Pentagon'.

Kesepakatan itu akan tetap ada, namun tergantung dengan sikap AS.

Antonov juga menuduh AS melanggar perjanjian, jauh sebelum penarikan Rusia.