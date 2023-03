Update Perang Rusia-Ukraina Hari ke-373:Pertemuan G20 Berakhir Tanpa Konsesus Mengenai Ukraina

Seorang anggota pasukan militer India berjaga di dalam pertemuan para menteri luar negeri G20 di New Delhi pada 2 Maret 2023. - Pertemuan G20 di New Delhi, India telah berakhir tanpa konsensus tentang perang di Ukraina, sebagian besar anggota G20 mengecam perang Ukraina.

TRIBUNNEWS.COM - Pertemuan G20 di New Delhi, India telah berakhir tanpa konsensus tentang perang di Ukraina, Jumat (3/3/2023).

Sebagian besar anggota G20 mengecam perang Ukraina.

Seperti diketahui, Rusia menginvasi Ukraina sejak 24 Februari 2022 yang artinya per Jumat (3/3/2023) hari ini sudah memasuki perang hari ke-374.

Selengkapnya, simak rangkuman update perang Rusia vs Ukraina hari ke-373, dikutip dari The Guardian.

Blinken mengobrol dengan Lavrov

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov berbicara kurang dari 10 menit di sela-sela pertemuan G20 di New Delhi, papar pejabat Departemen Luar Negeri AS.

Kepada Lavrov, Blinken kembali menegaskan bahwa Washington siap mendukung pertehanan Ukraina selama diperlukan.

Perbincangan tersebut diyakini sebagai percakapan tatap muka pertama kedua menteri luar negeri masing-masing negara sejak invasi Rusia ke Ukriana.

Blinken dorong berakhirnya perang melalui diplomatik

Menteri Luar Negeri AS mengatakan kepada Lavrov, Gedung Putih akan mendorong agar perang di Ukraina diakhiri melalui kesepakatan diplomatik yang disetujui Kyiv.

Ia juga mendesak Moskow mempertimbangkan kembali keputusannya yang tidak bertanggung jawab dan kembali berpartisipasi dalam perjanjian New START.

Diplomat top AS itu pun mendesak Kremlin membebaskan warga Amerika yang ditahan, Paul Whelan.

Paul Whelan dan atlet basket AS Brittney Griner yang jadi tahanan Rusia ditawar AS akan di tukarkan dengan pedagang senjata dari Moskow (Kolase)

Video tentara bayaran Wagner di Bakhmut

Kepala Wagner Rusia, Yevgeny Prigozhin menerbitkan sebuah video yang menunjukkan tentara bayarannya di Bakhmut, Ukraina timur.

Dalam unggahan Telegram, pria berseragam terlihat mengangkat spanduk Wagner di atas sebuah bangunan yang hancur.

Video tersebut telah ditempatkan di geolokasi di sebelah timur Bakhmut, sekitar 1,2 mil dari pusat kota, tempat para pejuang Wagner berada untuk sementara waktu.

Presiden AS dan Kanselir Jerman bahas bantuan perang

Presiden AS, Joe Biden dan Kanselir Jerman, Olaf Scholz berencana mendiskusikan bantuan perang untuk Ukraina pada Jumat (3/3/2023).

Diprediksi pertemuan keduanya jug akan menyoroti kekhawatiran internasional bahwa China akan memberikan bantuan ke Rusia.

Kanselir Jerman desak China tidak bantu Rusia

Scholz mendesak China untuk tidak mengirim senjata membantu perang Rusia di Ukraina.

Ssebaliknya, Scholz meminta Beijing untuk menekan Moskow untuk menarik kembali pasukannya.

AS akan mengumumkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina pada Jumat, senilai sekitar $400 juta.

Sebagian besar terdiri dari amunisi, kata dua pejabat dan seseorang yang mengetahui paket tersebut kepada Reuters.

Pasukan Ukraina bertahan di Bakhmut

Pasukan Ukraina mempertahankan posisi mereka di kota timur Bakhmut yang hancur di bawah serangan terus - menerus dari pasukan Rusia.

Rusia mengatakan merebut Bakhmut akan membuka jalan untuk sepenuhnya mengendalikan sisa kawasan industri strategis Donbas yang berbatasan dengan Rusia, salah satu tujuan utama invasi yang diluncurkan pada 24 Februari 2022.

Ukraina mengatakan Bakhmut memiliki nilai strategis yang terbatas tetapi telah melakukan perlawanan sengit.

Screengrab video menunjukkan situasi pertempuran di kota Bakhmut pada 27 Februari 2023. (AFPTV / AFP)

Rusia hancurkan blok apartemen di Zaporizhzhia

Rusia telah menyerang blok perumahan lima lantai di Zaporizhzhia, menewaskan empat orang dan melukai delapan lainnya.

Administrasi militer regional Zaporizhzhia mengatakan Rusia tampaknya telah menggunakan rudal S-300 untuk serangan itu.

Seorang juru bicara proksi Rusia di wilayah yang sebagian diduduki, yang diklaim telah dicaplok oleh Federasi Rusia, mengatakan - tanpa memberikan bukti apa pun - bahwa serangan itu adalah hasil dari tindakan pertahanan udara Ukraina.

Baku tembak di Bryansk dan Kursk, Rusia klaim diserang teroris

Kremlin mengklaim Rusia telah diserang oleh "teroris" setelah laporan yang bertentangan tentang baku tembak muncul dari wilayah Bryansk dan Kursk.

Media Rusia tuduhkan serangan diotaki oleh "kelompok sabotase" Ukraina.

Laporan pertempuran di Rusia dekat perbatasan Ukraina dimulai pada Kamis (2/3/2023) pagi.

Kepala wilayah Bryansk mengklaim bahwa “kelompok sabotase menembaki mobil yang bergerak. Akibatnya, satu warga tewas; seorang anak berusia 10 tahun terluka.”

Putin akan bentuk pertemuan Dewan Keamanan

Presiden Rusia, Vladimir Putin berencana mengadakan pertemuan dewan keamanan, badan pembuat keputusan militer utama Rusia, pada Jumat, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

Peskov mengatakan Putin juga telah membatalkan perjalanan ke Stavropol.

Pusat penyiksaan Rusia di Kherson

Bukti yang dikumpulkan dari Kherson di Ukraina selatan menunjukkan pusat penyiksaan Rusia tidak "acak" tetapi direncanakan dan dibiayai langsung oleh negara Rusia.

Demikian menurut tim pengacara Ukraina dan internasional yang dipimpin oleh seorang pengacara Inggris.

