Tass

Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat (AS) Anatoly Antonov mengatakan langkah makroekonomi yang tidak bijaksana dari negara-negara barat, telah merusak ketahanan pangan global. - Anatoly Antonov meminta AS agar menghentikan penerbangan di sekitar perbatasan Rusia setelah jet Rusia tabrak drone AS di Laut Hitam.