Modernisasi Alat Perang, Australia Borong 220 Rudal Jelajah Besutan Amerika

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, SYDNEY – Situasi geopolitik di kawasan Indo-Pasifik yang kian memanas, mendorong pemerintah Australia untuk melangsungkan pembelian 220 rudal jelajah jenis Tomahawk buatan pabrik Raytheon Missiles and Defense asal Amerika Serikat.

Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengkonfirmasi kesepakatan tersebut dalam sebuah wawancara pada Jumat pagi (17/3/2023).

Marles menjelaskan pembelian rudal Tomahawk sukses dilangsungkan usai Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS menyetujui kesepakatan ekspor yang merupakan bagian dari pakta pertahanan AUKUS antara AS, Australia.

"Australia merupakan salah satu sekutu paling penting kami di Pasifik Barat, Penjualan ini diharap meningkatkan kemampuan Australia untuk saling beroperasi dengan pasukan maritim AS dan pasukan sekutu lainnya dalam misi-misi bersama," sebut Departemen Luar Negeri AS, yang memberikan persetujuan itu.

Dengan menggelontorkan dana senilai 1,3 miliar dolar AS, nantinya Amerika akan mengirimkan 200 Rudal Tomahawk Block V All Up Round dan 20 rudal jenis Tomahawk Block IV All Up Round yang dapat menjangkau target operasional dengan jarak lebih dari 1600 kilometer.

Seperti yang dilansir dari CNBC International, pembelian rudal ini akan digunakan untuk mempersenjatai kapal selam kelas Virgina bertenaga nuklir yang dibeli Australia dalam pakta pertahanan AUKUS pada Selasa (14/3/2023).

Meski pembelian tersebut dapat memicu perlombaan senjata. Namun Australia menegaskan pembelian kapal nuklir dan rudal jelajah akan dilakukan secara transparan demi meningkatkan kapabilitas militer dalam melawan serangan para rivalnya termasuk China di kawasan Indo-Pasifik.

"Kami tentu menginginkan kemampuan terbaik untuk Angkatan Pertahanan Australia, termasuk kemampuan untuk menyerang lawan sejauh mungkin dari daratan utama Australia," ujar Menteri Industri Pertahanan Australia Pat Conroy.

Spesifikasi Rudal Tomahawk

Rudal Tomahawk yang pertama dikerahkan dalam Perang Teluk tahun 1991, rudal jelajah dengan 2,67 meter dan diameter sebesar 53 cm ini dilaporkan memiliki kecepatan subsonik tinggi sekitar 880 km per jam.

Kelebihan rudal ini yakni tidak harus terbang tinggi untuk menampakkan kekuatannya, menurut laporan Kementerian Pertahanan AS Tomahawk dapat terbang rendah untuk menghindari radar sekitar 30,5 meter di atas tanah.

Uniknya rudal tersebut juga dilengkapi sistem navigasi GPS yang hebat sehingga pemerintah AS dapat mengendalikan rudal tersebut dari jarak jauh agar dapat mengenai sasaran dengan tepat.

Sementara untuk pengendaliannya, rudal ini dilengkapi dengan mesin jet turbo, kamera inframerah, dan sayap yang bisa ditekuk.