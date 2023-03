Viral Foto Palsu Penangkapan Donald Trump saat Polisi AS Rencanakan Penyelidikan Rahasia

TRIBUNNEWS.COM - Beberapa hari ini beredar foto-foto penangkapan mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, di Twitter.

Dalam foto itu, Donald Trump terlihat mengenakan setelan jas biru dan dasi merah.

Ia terlihat dibawa pergi oleh tiga polisi pada malam hari.

Meski terlihat nyata, foto-foto itu merupakan hasil rekayasa AI (Artificial Inteligence), dikutip dari Forbes.

Foto-foto palsu penangkapan Donald Trump dipublikasikan pada 19 Maret 2023.

Salah satu akun Twitter yang mempublikasikan foto itu adalah The Infinite Dude.

The Infinite Dude mengunggah foto itu saat mengomentari postingan akun O'Keefe Reborn.

"Why are MILLIONS protesting in Manhattan?

Why is all of Manhattan shut down?

Why was the Attorney General run out of town?

Is it because they arrested Donald Trump to prevent him from running and winning in 2024?" tulis O'Keefe Reborn, sambil melampirkan foto kerusuhan di AS.

Akun Twitter The Infinite Dude menulis komentar, yang disertai foto Donald Trump, yang seolah ditangkap.

"EXCLUSIVE: Trump Arrested in FBI Mar A Lago raid this evening," tulis The Infinite Dude di kolom komentar.

Foto palsu hasil AI yang merekayasa penangkapan mantan Presiden AS Donald Trump. Foto-foto ini viral di Twitter setelah beredar isu penangkapan Donald Trump pada Selasa (21/3/2023). (TheInfiniteDude)

Meski terlihat nyata, ada beberapa hal yang janggal dalam foto-foto penangkapan Donald Trump.