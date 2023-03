Mantan Anggota Parlemen Jepang Diminta Kembalikan Paspornya dan Perintah Penangkapan

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Mantan anggota parlemen Jepang dari majelis tinggi Garcy alias Yoshikazu Higashitani akhirnya dikeluarkan (8/3/2023) dari jabatannya sebagai anggota parlemen dan bahkan kini diminta mengembalikan paspornya dan mendapat peringatan penangkapan oleh polisi Jepang apabila dia kembali ke Jepang.

"Perintah untuk mengembalikan paspor ke mantan legislator Garcy paling lambat tanggal 13 April 2023 sudah harus dikembalikan ke pemerintah Jepang khususnya ke kementerian luar negeri Jepang," ungkap sumber Tribunnews.com Kamis (23/3/2023).

Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo (9/3/2023) juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk mantan anggota House of Councilors Garcy karena dicurigai melanggar Undang-Undang Hukuman Kekerasan, pencemaran nama baik, paksaan, dan penghalangan bisnis terhadap aktor Tsuyoshi Ayano dan lainnya. serta tindak pidana lainnya karena berulang kali mengancam selebritas di situs posting video.

Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh FNN pada 18 dan 19 Maret, lebih dari setengah responden (92,7 persen) menjawab bahwa keputusan House of Councillors untuk mengeluarkan mantan anggota Majelis Tinggi Garcy dari Diet adalah "tepat." "Terlalu keras" adalah 5,5%.

Mantan anggota parlemen dari Partai NHK tidak pernah muncul di Diet sejak terpilih untuk pertama kalinya dalam pemilihan tahun 2022, mengatakan bahwa dia tinggal di UEA atau Uni Emirat Arab.

Yoshikazu Higashitani atau Garcy kelahiran Itami Hyogo tanggal 6 Oktober 1971 adalah mantan politikus Jepang, mantan YouTuber, mantan pengusaha, mantan anggota House of Councillors.

Sebagai YouTuber, ia menjalankan saluran YouTube "Yoshikazu Higashitani's Garcy ch [Behind the Scenes of the Entertainment World]".

Mantan presiden perusahaan pakaian QALB. Nama panggilan dan namanya sebagai anggota Parlemen adalah Garcy, dengan tinggi badan 180 cm. Golongan darahnya adalah A. Pada 2022, dan sampai kini tinggal di Dubai, Uni Emirat Arab.

Setelah bekerja sebagai staf di toko mobil, ia menjalankan bar "MACCA" di Tokyo, Osaka, Sapporo, dan Okinawa. Lulusan Universitas Hannan Matsubara Jepang dan mantan Presiden perusahaan pakaian QALB.

